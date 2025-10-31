Dictan 15 años de prisión para hombre que asesinó a su propio amigo en Olancho

Guayape, Honduras.- Un hombre fue sentenciado a 15 años de prisión por haberle arrebatado la vida a su propio amigo, en el municipio de Guayape, departamento de Olancho.
El hecho se registró el 15 de enero de 2011, es decir, hace 14 años; sin embargo, la condena se decretó hasta este viernes 31 de octubre.
El recién condenado responde al nombre de Ángel David Zaldívar Antúnez, quien admitió ante las autoridades haberle quitado la vida a su amigo de una forma violenta.
De acuerdo con la investigación de las autoridades policiales, el hecho violento ocurrió dentro de un salón de baile en el mismo municipio.
Aparentemente, en el lugar se encontraban el agresor, la víctima y otra persona del sexo masculino ingiriendo bebidas alcohólicas.
"Al instante, salió uno de ellos, quedando en el salón solamente la víctima con el agresor, quien le insistió que saliera del establecimiento; pese a que no quería, logró convencerlo", relató el Ministerio Público.
En consecuencia, Josué Aldo Hernández Fuentes —la víctima— salió del lugar; el agresor lo distrajo por unos minutos y luego le disparó en varias ocasiones hasta quitarle la vida.
El sentenciado ya fue trasladado hasta el centro penal correspondiente para cumplir con la pena impuesta.