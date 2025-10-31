Dictan 15 años de prisión para hombre que asesinó a su propio amigo en Olancho

Guayape, Honduras.- Un hombre fue sentenciado a 15 años de prisión por haberle arrebatado la vida a su propio amigo, en el municipio de Guayape, departamento de Olancho.

El hecho se registró el 15 de enero de 2011, es decir, hace 14 años; sin embargo, la condena se decretó hasta este viernes 31 de octubre.

El recién condenado responde al nombre de Ángel David Zaldívar Antúnez, quien admitió ante las autoridades haberle quitado la vida a su amigo de una forma violenta.