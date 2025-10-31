"¡No me pegue ya, ayúdenme!": momento en que madre golpeó con un martillo a su hija en Yoro

Un video muestra cómo una madre golpeaba brutalmente a su hija, quien aseguró que no obedecía. El hecho ocurrió en El Progreso, Yoro.
En las imágenes, se ve a la menor en el suelo mientras su madre le ponía un pie en la pierna; con una mano la tomaba del cabello y con la otra la golpeaba.
Los gritos de la menor se escuchan mientras pedía ayuda a su hermana y le decía a su madre que sí iba a ir a asear, suplicándole que la soltara.
"Por favor, mamá, ahorita voy a ir a asear", grita la menor, mientras su hermana, quien grababa el video, le dice: "Déjela, que va a ir a asear".
"Usted me pone el pie, me voy a parar", grita la niña, cuando la madre procede a golpearla en la cabeza con la mano. "¡Mamá, mi cabeza!", exclama.
Los gritos de auxilio continuaban: "Ayúdenme", mientras la hermana de la menor decía: "Así no se le pega a una persona, mamá".
"Bessy, ayúdame, por favor, ayúdame", le pedía ayuda la menor a su hermana, cuando la madre vio un martillo y lo tomó.
Casi al minuto y medio, en el video se observa que la madre tomó un martillo que estaba cerca y golpeó a la niña en la cabeza. Ante esto, la hermana de la menor se vio obligada a intervenir.
"Mamá, así no, mamá", gritó llorando la hermana de la menor cuando tuvo que soltar el celular y tratar de detener la agresión, mientras se escuchaban los gritos de la menor.
"¡Mamá, ay, ay, me duele, por favor, deténgase!", se escucha en el resto del video, donde únicamente se oyen los gritos de la niña de 11 años.
Luego de que el video se viralizara en redes sociales, la Dirección Policial de Investigaciones procedió al arresto de la madre. Autoridades de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) también llegaron.
Al ser capturada, la madre identificada como Yadira Vanegas, aseguró estar arrepentida y dijo que "la castigó" porque la menor "no hacía caso".