"¡No me pegue ya, ayúdenme!": momento en que madre golpeó con un martillo a su hija en Yoro

Con fuertes golpes en la cabeza y tomándola del cabello, una madre maltrató a su hija de 11 años en El Progreso, Yoro. Las autoridades procedieron a capturarla

  • 31 de octubre de 2025 a las 10:21
1 de 12

Un video muestra cómo una madre golpeaba brutalmente a su hija, quien aseguró que no obedecía. El hecho ocurrió en El Progreso, Yoro.

 Foto: Captura de pantalla
2 de 12

En las imágenes, se ve a la menor en el suelo mientras su madre le ponía un pie en la pierna; con una mano la tomaba del cabello y con la otra la golpeaba.

 Foto: Captura de pantalla
3 de 12

Los gritos de la menor se escuchan mientras pedía ayuda a su hermana y le decía a su madre que sí iba a ir a asear, suplicándole que la soltara.

 Foto: Captura de pantalla
4 de 12

"Por favor, mamá, ahorita voy a ir a asear", grita la menor, mientras su hermana, quien grababa el video, le dice: "Déjela, que va a ir a asear".

 Foto: Captura de pantalla
5 de 12

"Usted me pone el pie, me voy a parar", grita la niña, cuando la madre procede a golpearla en la cabeza con la mano. "¡Mamá, mi cabeza!", exclama.

 Foto: Captura de pantalla
6 de 12

Los gritos de auxilio continuaban: "Ayúdenme", mientras la hermana de la menor decía: "Así no se le pega a una persona, mamá".

 Foto: Captura de pantalla
7 de 12

"Bessy, ayúdame, por favor, ayúdame", le pedía ayuda la menor a su hermana, cuando la madre vio un martillo y lo tomó.

 Foto: Captura de pantalla
8 de 12

Casi al minuto y medio, en el video se observa que la madre tomó un martillo que estaba cerca y golpeó a la niña en la cabeza. Ante esto, la hermana de la menor se vio obligada a intervenir.

 Foto: Captura de pantalla
9 de 12

"Mamá, así no, mamá", gritó llorando la hermana de la menor cuando tuvo que soltar el celular y tratar de detener la agresión, mientras se escuchaban los gritos de la menor.

 Foto: Captura de pantalla
10 de 12

"¡Mamá, ay, ay, me duele, por favor, deténgase!", se escucha en el resto del video, donde únicamente se oyen los gritos de la niña de 11 años.

 Foto: Captura de pantalla
11 de 12

Luego de que el video se viralizara en redes sociales, la Dirección Policial de Investigaciones procedió al arresto de la madre. Autoridades de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) también llegaron.

Foto: Redes sociales
12 de 12

Al ser capturada, la madre identificada como Yadira Vanegas, aseguró estar arrepentida y dijo que "la castigó" porque la menor "no hacía caso".

 Foto: Redes sociales
