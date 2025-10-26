Detienen a presuntos asesinos del hijo de ex precandidato a alcalde de Sonaguera, Colón

Colón, Honduras.- La Policía Nacional (PN) capturó a dos hombres sospechosos de haberle quitado la vida a un menor de 17 años en el barrio Los Montillos, en el municipio de Sonaguera, departamento de Colón.
La víctima fue identificada como Ricardo Ernesto Rivera López, hijo del exaspirante a alcalde por el Partido Nacional, Jared Rivera, quien también fue asesinado en 2021.
Según el informe preliminar de las autoridades, los sospechosos privaron de su libertad al joven y posteriormente le quitaron la vida utilizando una piedra.
Cabe destacar que el cuerpo del menor fue encontrado con varios signos de violencia. Aparentemente, antes de morir, fue atacado en múltiples ocasiones con una roca.
Los detenidos tienen entre 25 y 30 años y son residentes de los barrios Los Castaños y Standar, del mismo municipio.
Ambos hombres fueron remitidos al ente judicial, que inicialmente solicitó su formal detención para llevar a cabo el proceso correspondiente.
Han pasado cuatro años desde que su padre, Jared Rivera, quien buscó la alcaldía del municipio en las elecciones primarias de 2021, pero no ganó los comicios, fue ultimado en este mismo barrio. Sin embargo, aún se desconoce el motivo del crimen. Las autoridades tampoco han informado si ambos casos están vinculados de alguna forma.
Las investigaciones continúan abiertas para esclarecer el caso de este padre e hijo que perdieron la vida de manera violenta.