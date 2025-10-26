Detienen a presuntos asesinos del hijo de ex precandidato a alcalde de Sonaguera, Colón

Colón, Honduras.- La Policía Nacional (PN) capturó a dos hombres sospechosos de haberle quitado la vida a un menor de 17 años en el barrio Los Montillos, en el municipio de Sonaguera, departamento de Colón.

La víctima fue identificada como Ricardo Ernesto Rivera López, hijo del exaspirante a alcalde por el Partido Nacional, Jared Rivera, quien también fue asesinado en 2021.

Según el informe preliminar de las autoridades, los sospechosos privaron de su libertad al joven y posteriormente le quitaron la vida utilizando una piedra.