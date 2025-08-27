Honduras registra 3,665 capturas por tráfico de drogas en lo que va de 2025

Tegucigalpa, Honduras.- En los primeros siete meses de 2025, un total de 3,665 personas fueron detenidas por tráfico de drogas en Honduras, según un informe de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI). La cifra representa un promedio de 17 capturas diarias, es decir, más de 500 cada mes. En comparación, en 2024 se reportaron 4,081 arrestos, con un promedio de 11 diarios y 340 al mes.

Estado de excepción

El estado de excepción, aprobado mediante el decreto ejecutivo PCM-01-23 en diciembre de 2022, que ha sido prorrogado en varias ocasiones no relfleja los resultados esperados en materia de violencia y criminalidad. La medida en marzo de 2025, fue extendida de nueva cuenta por la presidenta de la República, Xiomara Castro, argumentando que la contribuye a reducir la criminalidad.