Honduras registra 3,665 capturas por tráfico de drogas en lo que va de 2025

Tegucigalpa, Honduras.- En los primeros siete meses de 2025, un total de 3,665 personas fueron detenidas por tráfico de drogas en Honduras, según un informe de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).
La cifra representa un promedio de 17 capturas diarias, es decir, más de 500 cada mes. En comparación, en 2024 se reportaron 4,081 arrestos, con un promedio de 11 diarios y 340 al mes.
Estado de excepción
El estado de excepción, aprobado mediante el decreto ejecutivo PCM-01-23 en diciembre de 2022, que ha sido prorrogado en varias ocasiones no relfleja los resultados esperados en materia de violencia y criminalidad.
La medida en marzo de 2025, fue extendida de nueva cuenta por la presidenta de la República, Xiomara Castro, argumentando que la contribuye a reducir la criminalidad.
Aunque las cifras de homicidio y violencia han disminuido, continúan siendo altas y preocupantes, y siguen cobrando la vida de cientos de personas.
En 2024, Honduras fue catalogado como el segundo país más violento de América Latina, con una tasa de 26.8 homicidios por cada 100,000 habitantes, de acuerdo con la directora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Migdonia Ayestas.