Santa Bárbara, Honduras.- Un hombre de 55 años fue capturado este martes 24 de noviembre en el municipio de Nueva Frontera, Santa Bárbara, por suponerlo responsable del delito de violación agravada en perjuicio de una niña de 11 años de nacionalidad mexicana, quien cuenta con una alerta amarilla activa por desaparición en México.
El sospechoso fue localizado en el barrio Los Profesores, luego de varias semanas de labores de vigilancia, seguimiento e investigación, según la información proporcionada por las autoridades policiales.
La detención fue ejecutada por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), mediante funcionarios asignados a la Unidad Metropolitana de Investigación Criminal (UMIC-22) de Quimistán, en coordinación con elementos de la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC).
Al momento de ser requerido por los uniformados, el hombre manifestó que mantenía una relación sentimental con la menor, situación que motivó su detención inmediata por la presunta comisión del delito de violación agravada.
De igual forma, las verificaciones realizadas por las autoridades permitieron establecer que la niña tenía una alerta amarilla activa por desaparición en la República de México, lo que agregó un elemento internacional al caso.
Además, se constató que el detenido tendría una orden de aprehensión pendiente en territorio mexicano por el supuesto delito de sustracción de menores con fines sexuales, aunque las autoridades hondureñas todavía realizan las diligencias para confirmar su situación jurídica en ese país.
En ese sentido, la DPI informó que mantiene coordinaciones con los organismos competentes y mecanismos de cooperación policial internacional, incluyendo Interpol, para determinar si existe una solicitud formal de extradición por parte de las autoridades mexicanas.
El hombre, originario de Macuelizo, Santa Bárbara, y residente en el sector donde fue capturado, será puesto a disposición de las autoridades correspondientes para continuar con el proceso legal establecido en Honduras.