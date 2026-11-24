Santa Bárbara, Honduras.- Un hombre de 55 años fue capturado este martes 24 de noviembre en el municipio de Nueva Frontera, Santa Bárbara, por suponerlo responsable del delito de violación agravada en perjuicio de una niña de 11 años de nacionalidad mexicana, quien cuenta con una alerta amarilla activa por desaparición en México.

El sospechoso fue localizado en el barrio Los Profesores, luego de varias semanas de labores de vigilancia, seguimiento e investigación, según la información proporcionada por las autoridades policiales.

La detención fue ejecutada por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), mediante funcionarios asignados a la Unidad Metropolitana de Investigación Criminal (UMIC-22) de Quimistán, en coordinación con elementos de la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC).