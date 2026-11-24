Cortés, Honduras.- Un hombre de 29 años, conocido con el alias de “El Alcalde”, fue capturado este martes 24 de noviembre en el Aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales, en La Lima, Cortés, luego de arribar a Honduras en un vuelo de retornados procedente de Estados Unidos.
El detenido, originario y residente del departamento de Yoro, era requerido por la justicia hondureña mediante una orden de captura pendiente por suponerlo responsable del delito de asesinato en su grado de ejecución inacabada, en perjuicio de un testigo protegido.
La captura fue ejecutada por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), a través de Interpol, en coordinación con funcionarios de la Unidad Metropolitana de Prevención N.º 9 (UMEP-9), quienes identificaron al sospechoso tras su llegada al territorio nacional.
De acuerdo con la información proporcionada por la Policía Nacional, el requerimiento judicial contra el hombre fue emitido el 16 de agosto de 2022 por el Juzgado de Letras de la Seccional de Yoro.
En la misma orden de aprehensión figura otro ciudadano conocido con el alias de “El Viejo”, quien es requerido por el mismo delito.
Las autoridades detallaron que la ubicación del sospechoso fue posible mediante labores de seguimiento y monitoreo a través del Sistema de Información de Historial Criminal, en coordinación con la Oficina de Cumplimiento de Ley y Detención.
Tras su captura, al hombre, se le dieron a conocer sus derechos conforme a lo establecido en la legislación hondureña y posteriormente fue remitido ante los juzgados que solicitaron su detención para continuar con el proceso judicial correspondiente.