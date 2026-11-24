Cortés, Honduras.- Un hombre de 29 años, conocido con el alias de “El Alcalde”, fue capturado este martes 24 de noviembre en el Aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales, en La Lima, Cortés, luego de arribar a Honduras en un vuelo de retornados procedente de Estados Unidos.

El detenido, originario y residente del departamento de Yoro, era requerido por la justicia hondureña mediante una orden de captura pendiente por suponerlo responsable del delito de asesinato en su grado de ejecución inacabada, en perjuicio de un testigo protegido.

La captura fue ejecutada por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), a través de Interpol, en coordinación con funcionarios de la Unidad Metropolitana de Prevención N.º 9 (UMEP-9), quienes identificaron al sospechoso tras su llegada al territorio nacional.