Tegucigalpa, Honduras.- Un hombre fue capturado 13 años después de que presuntamente cometiera abusos sexuales contra una menor, que en aquel momento tenía 13 años de edad, y a quien habría embarazado producto de las violaciones.
La detención fue efectuada por elementos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), en la aldea San Juancito, jurisdicción del Distrito Central (DC), en el departamento de Francisco Morazán.
El arrestado responde al nombre de Carlos Alberto Ávila, de 46 años de edad, de oficio comerciante, originario y con domicilio en el mismo lugar dónde se registró la aprehensión.
El operativo fue liderado por un equipo de especialistas del Departamento Contra Delitos Comunes (DCDC), de la DPI, quienes lograron localizar al sospechoso de las agresiones sexuales.
Secuela funesta
Según el expediente investigativo, Carlos Ávila abusó de la adolescente en reiteradas ocasiones, en el año 2013; acciones que tuvieron como consecuencia que, a su corta edad, la víctima quedara embarazada.
El caso fue investigado hace más de una década, y los indicios encontrados fueron remitidos en un expediente al Ministerio Público (MP), sustentado con pruebas técnicas, que permitieron gestionar la orden de captura contra el sospechoso.
La orden de arresto fue emitida el 19 de abril de 2013, por el Juzgado de Ejecución de la Sección Penal de Tegucigalpa, por el delito de violación especial. Carlos Alberto Ávila ya fue puesto a disposición del tribunal que solicitó la detención.