Tegucigalpa, Honduras.- Un hombre fue capturado 13 años después de que presuntamente cometiera abusos sexuales contra una menor, que en aquel momento tenía 13 años de edad, y a quien habría embarazado producto de las violaciones.

La detención fue efectuada por elementos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), en la aldea San Juancito, jurisdicción del Distrito Central (DC), en el departamento de Francisco Morazán.

El arrestado responde al nombre de Carlos Alberto Ávila, de 46 años de edad, de oficio comerciante, originario y con domicilio en el mismo lugar dónde se registró la aprehensión.