Tegucigalpa, Honduras.- Una rápida intervención policial evitó perjuicios más graves para dos contratistas que fueron víctimas de los denominados secuestros virtuales, ejecutados por una red criminal en el territorio hondureño. Un grupo de agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), asignados a la Unidad Nacional Antisecuestros (UNAS), lograron rescatar sanos y salvos a los dos hombres que estaban siendo víctimas del secuestro. La DPI informó que los dos hombres de 56 y 59 años de edad, respectivamente, fueron fueron contactados por desconocidos, que se hicieron pasar por supuestos clientes. Estos los convencieron de trasladarse hasta la aldea Aragua, perteneciente al municipio de Ojojona, en el centro de Francisco Morazán.

Los contratistas se movilizaron hasta la zona que les indicaron, a bordo de un taxi de su propiedad. Una vez en el lugar, los delincuentes comenzaron a intimidarlos mediante llamadas telefónicas, haciéndoles creer que habían ingresado a un territorio controlado por la estructura criminal denominada Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

¿Cartel Jalisco?

En las comunicaciones que sostuvieron, los delincuentes les advirtieron que si intentaban moverse o pedir ayuda, les quitarían la vida. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Posteriormente, los antisociales contactaron a los familiares de los dos contratistas, y les hicieron creer que tenían secuestrados a ambos ciudadanos, exigiéndoles la cantidad de 100 mil lempiras, a cambio de dejarlos en libertad.