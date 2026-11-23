Tegucigalpa, Honduras.- Una rápida intervención policial evitó perjuicios más graves para dos contratistas que fueron víctimas de los denominados secuestros virtuales, ejecutados por una red criminal en el territorio hondureño.
Un grupo de agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), asignados a la Unidad Nacional Antisecuestros (UNAS), lograron rescatar sanos y salvos a los dos hombres que estaban siendo víctimas del secuestro.
La DPI informó que los dos hombres de 56 y 59 años de edad, respectivamente, fueron fueron contactados por desconocidos, que se hicieron pasar por supuestos clientes. Estos los convencieron de trasladarse hasta la aldea Aragua, perteneciente al municipio de Ojojona, en el centro de Francisco Morazán.
Los contratistas se movilizaron hasta la zona que les indicaron, a bordo de un taxi de su propiedad. Una vez en el lugar, los delincuentes comenzaron a intimidarlos mediante llamadas telefónicas, haciéndoles creer que habían ingresado a un territorio controlado por la estructura criminal denominada Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
¿Cartel Jalisco?
En las comunicaciones que sostuvieron, los delincuentes les advirtieron que si intentaban moverse o pedir ayuda, les quitarían la vida.
Posteriormente, los antisociales contactaron a los familiares de los dos contratistas, y les hicieron creer que tenían secuestrados a ambos ciudadanos, exigiéndoles la cantidad de 100 mil lempiras, a cambio de dejarlos en libertad.
Al recibir la denuncia, los detectives de la UNAS activaron los protocolos de investigación y búsqueda, logrando ubicar a los dos hombres sanos y salvos, frustrando las pretensiones económicas de los facinerosos.
Con este nuevo caso, la DPI registra 15 eventos de secuestro virtual en lo que va de 2026; una modalidad delictiva mediante la cual los criminales utilizan engaños, amenazas y manipulación psicológica, para obtener dinero de sus víctimas y familiares, sin que necesariamente exista una privación física de la libertad.
Esa entidad policial hizo un llamado especial a emprendedores, contratistas, comerciantes, y a la población en general para que no caigan en las trampas de ese grupo delincuencial, desconfiar de llamadas y mensajes provenientes de números desconocidos, especialmente de prefijos internacionales como +57 y +52.