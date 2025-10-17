Secuestros virtuales, el nuevo crimen en Honduras que golpea a empleados y empresas

Tegucigalpa, Honduras.- Una empresa constructora recibió una llamada de un supuesto cliente en Villa de San Francisco (Francisco Morazán) solicitando sus servicios, por lo que la compañía envió a un ingeniero civil, un operador de equipo pesado y al respectivo transportista para atender al consumidor. Los tres empleados llegaron a la aldea El Guaybo, el cual fue el punto de encuentro. Sin embargo, el teléfono de los hombres sonó, contestaron y recibieron la amenaza de que si hacían algún movimiento, serían asesinados a disparos.

La voz de las amenazas le dijo que se trataba de un secuestro y que varios individuos estaban a su alrededor, listos para acribillarlos si no seguían cuidadosamente cada una de las instrucciones. Se les ordenó llamar a sus familiares y a su empleador para comunicarles que estaban secuestrados y que para ser liberados debían pagar 300 mil lempiras. De inmediato, oficiales de la Unidad Nacional Antisecuestros (UNAS) de la Policía Nacional llegaron hacia El Guaybo. Liberaron a los hombres sanos y salvos, pero no encontraron a ningún sujeto sospechoso en el punto desolado en el que estaban siendo víctimas de amenazas los trabajadores de la constructora. Este caso recién se reportó el pasado jueves 16 de octubre y ha causado alertas en la UNAS, ya que hasta en este año en Honduras se están registrando esta nueva modalidad criminal, a la que se le está conociendo como secuestros virtuales. Esta se está registrando más en Distrito Central y San Pedro Sula. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Autoridades de la UNAS, bajo condición de anonimato por motivos de seguridad, explicaron que se le llama así a este tipo de delito porque "no hay presencia física. Es por eso que le denominamos como secuestro virtual o de falso servicio. Simplemente, él (secuestrador) dice, ´aquí te estoy apuntando con un fusil, te estoy viendo´ ".

Los malhechores contactan a empresas de servicios, como constructoras, de energía renovable o de repartición de agua, a través de los canales de comunicación que estas publican en sus redes sociales. "Buscan aquellos tipos de empresas que prestan un servicio, pero se hacen pasar por falsos clientes. Dicen ´fíjese que necesito un servicio´ y generalmente lo hacen en todos los puntos de la salida de la ciudad", indicaron los agentes a este rotativo. El estar retirados de la ciudad es una estrategia de los criminales para poder conseguir el dinero en contrarreloj. Una vez que los empleados llegan al supuesto punto de encuentro, suelen recibir una llamada o videollamada para amenazarlos en que están rodeados por hombres armados que permanecen en escondidos. Aunque realmente no haya ningún individuo en la zona donde están retenidos los trabajadores, los criminales los manipulan psicológicamente para que crean que de verdad hay gente armada acechándolos muy cerca. "Si bien es cierto que no es una privación de la libertad física, psicológicamente se bloquean porque una persona está privada de su libertad porque ni siquiera puede salirse de su propio vehículo. La víctima o las víctimas, están nerviosas y bloqueadas ahí adentro. Las víctimas están controladas", mencionó un agente. La UNAS ha detectado que los secuestradores a distancia exigen sumas de dinero que puedan recaudar el patrono y la familia de las víctimas en rápido. Suelen ser montos como 70 mil, 120 mil o 200 mil lempiras, dependiendo de la capacidad de la empresa.

Secuestros virtuales se popularizaron en Colombia

Las autoridades entrevistadas indicaron que en Colombia se popularizaron los secuestros virtuales. En ese sentido, sospechan "que creemos hasta ahora es que sí es colombiano. Y debe de ser colombiano porque aquí en Honduras nunca se nos había presentado este tipo de modalidad". Esta hipótesis se refuerza, ya que en múltiples casos, el secuestrador al hablar tiene el acento de las personas que son de este país. "Como no es conocido ese tipo de delito, la gente generalmente realiza los pagos", apuntaron. Otro desafío para poder frenar un secuestro virtual es que los individuos recurren a pedir falsamente los servicios los días viernes, aprovechando el tráfico vehicular que se forma en las diferentes carreteras que conectan a comunidad o municipios de las afueras de la capital y San Pedro Sula. "Cada minuto que pasa, estamos perdiendo; estamos perdiendo porque esto lo hacen siempre muy rápido. Todos los casos han pasado así", comentaron. No solo las empresas grandes están expuestas a que sus empleados sean secuestrados de esta forma. También las personas que tienen emprendimientos de servicios. Hace unas semanas en Azacualpa (Francisco Morazán), dos jóvenes técnicos en computación cayeron en la trampa. Llegaron a una zona muy alejada y recibieron la llamada en la que se les advirtió que si hacían una acción contraria a las instrucciones serían asesinados. Los jóvenes fueron rescatados y en el lugar no estaba ningún secuestrador.

Señales de un secuestro virtual

Los oficiales manifestaron que han detectado patrones sobre estos secuestros virtuales o de falsos clientes. Entre uno de los más comunes, es que la persona detrás de la llamada amenazante asegura pertenecer a alguna estructura criminal transnacional. "Siempre le van a decir que son de un cartel de droga de México como el Cartel Jalisco Nueva Generación. Algo que intimide", mencionaron. También es habitual que cuando se hacen pasar por clientes, contacten a la empresa utilizando un número telefónico de otro país- Otro aspecto identificado es que muestran demasiado interés en contratar los servicios, pidiendo que lleguen a la zona de atención de inmediato y hasta ofreciendo incentivos económicos en lugar de pedir rebajas cuando consultan por el precio. Esto para hacer creer que "es un buen negocio" y por ende, envían a los trabajadores donde este falso cliente. "Todas las víctimas siempre han dicho era buen negocio si hubiese sido real. Entonces cuando pinte demasiado bonito, es mejor dudar" sugirieron.

Recomendaciones ante sospechas de un secuestro virtual