Rescatan sanos y salvos a dos estudiantes secuestrados en Francisco Morazán

Francisco Morazán, Honduras.- Dos jóvenes estudiantes de 19 y 23 años fueron rescatados por las autoridades después de que fueron secuestrados mediante engaños por una banda criminal en la aldea El Aguacate, ubicada en la montaña de Azacualpa, Francisco Morazán. La operación se llevó a cabo por agentes de la Unidad Nacional Antisecuestros (UNAS) de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI). De acuerdo con el informe oficial, los estudiantes, técnicos en computación originarios de Tegucigalpa, fueron contactados el sábado 4 de octubre por individuos que se hicieron pasar por clientes interesados en servicios de mantenimiento de computadoras.

Los delincuentes los citaron en una zona rural y, al llegar, los jóvenes recibieron una llamada telefónica en la que se les advirtió que se encontraban rodeados por una organización criminal armada. Los secuestradores prohibieron que las víctimas se movieran del lugar y contactaron a sus familiares para exigir 120,000 lempiras (60,000 por cada uno) a cambio de su liberación. Tras recibir la denuncia, la DPI activó de inmediato los protocolos de rescate, movilizando equipos de inteligencia y rastreo al sector.