¿Quiénes eran las mujeres asesinadas dentro de una cantina en Catacamas?

Dos mujeres fueron asesinadas la noche del sábado dentro de una vivienda que funcionaba como cantina en el barrio Ojo de Agua, al sur de la ciudad de Catacamas, Olancho.
De acuerdo con información preliminar, varios individuos fuertemente armados ingresaron al inmueble y abrieron fuego contra las víctimas sin mediar palabra.
El ataque ocurrió en una casa que, según vecinos, era utilizada como expendio de bebidas alcohólicas.
Las fallecidas fueron identificadas de forma preliminar como Silvia Reyes, de entre 48 y 50 años.
La otra fémina, Bessy Danubia Varela Hernández, de aproximadamente 45 a 48 años de edad.
Ambas perdieron la vida de manera inmediata producto de las múltiples heridas de bala.
Agentes de la Policía Nacional y de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) acordonaron la escena para realizar las primeras diligencias.
Luego el Ministerio Público efectuó el levantamiento de los cuerpos.
Los cadáveres fueron trasladados a la morgue de Tegucigalpa para la autopsia correspondiente, mientras las autoridades investigan el móvil del doble crimen y buscan a los responsables.
El hecho ha causado conmoción entre los habitantes del sector, quienes exigen mayor presencia policial ante el aumento de la violencia en la zona.