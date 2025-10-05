  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías sucesos

¿Quiénes eran las mujeres asesinadas dentro de una cantina en Catacamas?

Dos mujeres fueron ultimadas a balazos en una vivienda que operaba como expendio de bebidas alcohólicas en el barrio Ojo de Agua, al sur de Catacamas, Olancho

  • 05 de octubre de 2025 a las 10:02
¿Quiénes eran las mujeres asesinadas dentro de una cantina en Catacamas?
1 de 10

Dos mujeres fueron asesinadas la noche del sábado dentro de una vivienda que funcionaba como cantina en el barrio Ojo de Agua, al sur de la ciudad de Catacamas, Olancho.

 Foto: cortesía Olanchito Yoro
¿Quiénes eran las mujeres asesinadas dentro de una cantina en Catacamas?
2 de 10

De acuerdo con información preliminar, varios individuos fuertemente armados ingresaron al inmueble y abrieron fuego contra las víctimas sin mediar palabra.

 Foto cortesía: Canal 23 Olanchito, Yoro
¿Quiénes eran las mujeres asesinadas dentro de una cantina en Catacamas?
3 de 10

El ataque ocurrió en una casa que, según vecinos, era utilizada como expendio de bebidas alcohólicas.

 Foto cortesía: Canal 23 Olanchito, Yoro
¿Quiénes eran las mujeres asesinadas dentro de una cantina en Catacamas?
4 de 10

Las fallecidas fueron identificadas de forma preliminar como Silvia Reyes, de entre 48 y 50 años.

 Foto cortesía: Canal 23 Olanchito, Yoro
¿Quiénes eran las mujeres asesinadas dentro de una cantina en Catacamas?
5 de 10

La otra fémina, Bessy Danubia Varela Hernández, de aproximadamente 45 a 48 años de edad.

 Foto cortesía: Canal 23 Olanchito, Yoro
¿Quiénes eran las mujeres asesinadas dentro de una cantina en Catacamas?
6 de 10

Ambas perdieron la vida de manera inmediata producto de las múltiples heridas de bala.

 Foto cortesía: Canal 23 Olanchito, Yoro
¿Quiénes eran las mujeres asesinadas dentro de una cantina en Catacamas?
7 de 10

Agentes de la Policía Nacional y de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) acordonaron la escena para realizar las primeras diligencias.

 Foto cortesía: Canal 23 Olanchito, Yoro
¿Quiénes eran las mujeres asesinadas dentro de una cantina en Catacamas?
8 de 10

Luego el Ministerio Público efectuó el levantamiento de los cuerpos.

 Foto cortesía: Canal 23 Olanchito, Yoro
¿Quiénes eran las mujeres asesinadas dentro de una cantina en Catacamas?
9 de 10

Los cadáveres fueron trasladados a la morgue de Tegucigalpa para la autopsia correspondiente, mientras las autoridades investigan el móvil del doble crimen y buscan a los responsables.

 Foto: captura de pantalla
¿Quiénes eran las mujeres asesinadas dentro de una cantina en Catacamas?
10 de 10

El hecho ha causado conmoción entre los habitantes del sector, quienes exigen mayor presencia policial ante el aumento de la violencia en la zona.

 Foto cortesía: Canal 23 Olanchito, Yoro
Cargar más fotos