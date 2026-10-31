Capturan a salvadoreño acusado de la violación de una menor en su país

La Paz, Honduras.- Un hombre de origen salvadoreño, fue arrestado por detectives de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), sobre quien pendía una orden de captura internacional emitida por la justicia de su país, El Salvador.

Se trata de José Edilberto Argueta, de 46 años de edad, de oficio agricultor, oriundo del cantón Monteca, caserío Marcalito, en el municipio Nueva Esparta, El salvador.

El extranjero había salido de su país, al parecer huyendo del brazo de la justicia, y se había radicado en la aldea Las Mesetas, jurisdicción del municipio de Opatoro, en el departamento de La Paz, donde los elementos policiales le dieron captura.