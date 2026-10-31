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Capturan a salvadoreño acusado de la violación de una menor en su país

El hombre estaba radicado en una aldea del municipio de Opatoro, hasta dónde llegaron agentes de la DPI para arrestarlo

  • Actualizado: 31 de octubre de 2026 a las 16:06
Capturan a salvadoreño acusado de la violación de una menor en su país

El salvadoreño José Edilberto Argueta, fue capturado en el municipio de Opatoro, en el departamento de La Paz.

 Foto: Cortesía

La Paz, Honduras.- Un hombre de origen salvadoreño, fue arrestado por detectives de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), sobre quien pendía una orden de captura internacional emitida por la justicia de su país, El Salvador.

Se trata de José Edilberto Argueta, de 46 años de edad, de oficio agricultor, oriundo del cantón Monteca, caserío Marcalito, en el municipio Nueva Esparta, El salvador.

El extranjero había salido de su país, al parecer huyendo del brazo de la justicia, y se había radicado en la aldea Las Mesetas, jurisdicción del municipio de Opatoro, en el departamento de La Paz, donde los elementos policiales le dieron captura.

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Su arresto obedeció a una orden emitida por el Tribunal de Sentencia de La Unión, El Salvador, por el delito de violación en perjuicio de una adolescente.

Entrega en Pasamonos

Una vez finalizados los procedimientos legales y administrativos correspondientes en nuestro país, el salvadoreño fue trasladado hacia la aduana de Pasamonos, punto fronterizo entre Honduras y El Salvador, donde se entregó a las autoridades policiales salvadoreñas para su remisión ante el tribunal de justicia que lo solicita.

Su arresto en Honduras se produce como parte de la colaboración institucional existente entre ambos países centroamericanos, en materia policial y de justicia.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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