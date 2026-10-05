Cuatro plantaciones de hoja de coca fueron descubiertas en montañas de Colón

Colón, Honduras.- Cuatro plantaciones de hoja de coca -principal precursos para la elaboración de la cocaína- fueron decubiertas en cuatro puntos de la zona montañosa del departamento de Colón, en la zona atlántica del país.
Las operaciones antidrogas fueron ejecutadas por efectivos militares asignados a Fuerza Naval de Honduras y a la Fuerza de Tarea Conjunta "Xatruch", destacados en el departamento de Colón.
Sumadas las cuatro parcelas de cultivos, alcanzan las 10 manzanas de extensión, con 55,000 arbustos de hoja de coca, la mayoría de los arboles en etapa de corte de su hoja.
Estas fueron localizadas en zonas boscosas de los municipios de Iriona y Limón, en sitios alejados de las poblaciones rurales de ambos pueblos.
Laboratorios artesanales
El capitán Mario Rivera, portavoz de las Fuerzas Armadas, agregó que en el proceso de aseguramiento de estas plantaciones, en dos de ellas encontraron dos instalaciones artesanales con precursores quimicos para el procesamiento de la cocaína.
Bajo la coordinación del Ministerio Público, los cuatro cultivos ilícitos fueron erradicados mediante la incineracion de la totalidad de las plantas, tal como lo establece el procedimiento.
En lo que va del año 2026, las Fuerzas Armadas han asegurado 62 plantaciones, con más de 950 mil arbustos de hoja de coca, en una extensión de 165 manzanas de tierra.
Además, han destruido 13 instalaciones artesanales con precursores quimicos utilizados para procesar la droga. Los aseguramientos se han registrado en los departamentos de Colón, Atlántida,Yoro, Olancho, Santa Bárbara y El Paraíso.