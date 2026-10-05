Cuatro plantaciones de hoja de coca fueron descubiertas en montañas de Colón

Colón, Honduras.- Cuatro plantaciones de hoja de coca -principal precursos para la elaboración de la cocaína- fueron decubiertas en cuatro puntos de la zona montañosa del departamento de Colón, en la zona atlántica del país.

Las operaciones antidrogas fueron ejecutadas por efectivos militares asignados a Fuerza Naval de Honduras y a la Fuerza de Tarea Conjunta "Xatruch", destacados en el departamento de Colón.

Sumadas las cuatro parcelas de cultivos, alcanzan las 10 manzanas de extensión, con 55,000 arbustos de hoja de coca, la mayoría de los arboles en etapa de corte de su hoja.

Estas fueron localizadas en zonas boscosas de los municipios de Iriona y Limón, en sitios alejados de las poblaciones rurales de ambos pueblos.