Localizan nueva plantación de hoja coca en montaña de Limón

Colón, Honduras.- Una nueva plantación de hoja arbustos de hoja de coca fue localizada y asegurada por efectivos de las Fuerzas Armadas de Honduras.

El ilegal cultivo fue ubicado en el sector montañoso de La Sierra de Agalta, perteneciente al municipio de Limon, en el departamento de Colon, zona atlántica del país.

El plantío de hoja de coca tiene una extensión aproximada de seis manzanas de terreno, en las que estaban sembrados 18,000 arbustos, la mayoría con una altura promedio de un metro y medio.