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Localizan nueva plantación de hoja coca en montaña de Limón

El cultivo tenía una considerable extensión, y fue localizado en el término municipal de Limón, en el departamento Colón

  • Actualizado: 14 de septiembre de 2026 a las 15:39
Localizan nueva plantación de hoja coca en montaña de Limón

Los árboles encontrados estaban a punto de alcanzar la madurez suficiente para iniciar la cosecha del principal precursor de la cocaína.

 Foto: Cortesía FF AA

Colón, Honduras.- Una nueva plantación de hoja arbustos de hoja de coca fue localizada y asegurada por efectivos de las Fuerzas Armadas de Honduras.

El ilegal cultivo fue ubicado en el sector montañoso de La Sierra de Agalta, perteneciente al municipio de Limon, en el departamento de Colon, zona atlántica del país.

El plantío de hoja de coca tiene una extensión aproximada de seis manzanas de terreno, en las que estaban sembrados 18,000 arbustos, la mayoría con una altura promedio de un metro y medio.

Aseguran​​ plantaciones con 25 mil arbustos de hoja de coca y 3,500 plantas de marihuana en Yoro

En lo que va del año, las FF AA han asegurado más de 50 plantaciones, con más de 760 mil arbustos de hoja de coca, en una extensión de más de 140 manzanas de tierra.

Los aseguramientos se han registrado en montañas de los departamentos de Coĺón, Atlántida,Yoro, Olancho, Santa Bárbara y El Paraíso.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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