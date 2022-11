Cronología del crimen de Jeremy Zúniga, niño asesinado a machetazos en Guaimaca

Según versiones de parientes, Jeremy regresaba a su casa con una prima tras salir a dejarle almuerzo a un familiar en un ferretería cercana. Shirley, la otra menor que lo acompañaba, contó que ambos transitaban por la calle cuando notaron a un hombre parado cerca de un árbol. Su presencia no los preocupó, hasta que se acercó a Jeremy y le exigió del jugo que llevaba en su mano. Como el pequeño se negó, el violento sujeto se enojó y seguidamente le propinó un machetazo que segó su vida.

Jeremy no tuvo la misma suerte, pues Roger le infirió un machetazo que solo lo dejó correr por su vida durante al menos un cuadra. Después se desvaneció y su cadáver quedó tendido en la calle.

Hasta ahora no está muy clara la actitud iracunda del homicida, quien rápidamente desenvainó su machete e intentó atacar primero a la niña que afortunadamente logró correr y sobrevivir para contarlo. Según los vecinos, el atacante sufre problemas mentales.

”¡Levántate papi, abrázame! ¡Ay, Señor, me duele verlo así... Me duele, Jeremy!”, gritaba desconsolada su madre.

La grabación también deja ver que un hombre intentó hacerlo entrar en razón para convencerlo de permitir que las autoridades se encargaran del levantamiento del cuerpo, pero no lo consiguió.

Por su parte, una de las tías de Jeremy lamentó que lo mataran “solo porque no le dio un jugo. Él era un niño inocente”.

“Te amo. ‘Mami’, me decía cuando regresaba del trabajo y ahora yo cómo voy a hacer”, gritaba de forma desconsolada.

En un pequeño féretro, color blanco, fue sepultado el cuerpo de Jeremy Zúniga. Sus familiares adornaron el ataúd con flores amarillas, reflejando la alegría que su hijo aportaba a sus vidas.

Como homenaje, sus compañeritos de la escuela usaron una camiseta blanca y entre lágrimas acudieron a darle el último adiós.

Una vecina que se encontraba en el lugar recordó con pesadumbre: “Era un niño muy especial, siempre cuando me encontraba me daba un abrazo y yo he quedado mal también”.

“Yo lo único que le pido a las autoridades es que cuiden más los niños”, dijo la mujer, quien prefirió no decir su nombre.

Una maestra de la Escuela República de México, donde el niño asistía, dijo que: “todo el personal docente estamos muy triste e indignados ante esta situación pues es nuestro alumno y pertenece a nuestra comunidad educativa”.

“Que no se quede este crimen impune porque era una criatura inocente”, pidió la maestra.