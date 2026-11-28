Tegucigalpa, Honduras.- Estrujado y dentro de un saco color blanco, fue dejado el cadáver de una persona, en el anillo periférico, en la capital hondureña. El suceso se registró en el carril hacia el norte, entre las colonias Arturo Quezada y Alto de la Centroamérica, aproximadamente a las 6:00 de la mañana. Varias personas que transitaban por el lugar, observaron el costal ensangrentado y que de él sobresalía el pie de una persona; al acercarse al bulto pudieron comprobar que se trataba de un ser humano.

Los transeúntes le notificaron a los agentes que pasaban en una patrulla policial, y estos se bajaron para constatar el hallazgo del cuerpo sin vida. El costal fue dejado entre el paso peatonal y el zacate que crece en la zona, pero estaba bastante visible. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Identificación

Agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) llegaron al lugar del suceso, para levantar el cadáver y llevarlo dentro del saco hasta Medicina Forense.