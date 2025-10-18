Encuentran cadáver dentro de un costal atrás de cementerio en La Entrada, Copán

Copán, Honduras.- El cuerpo sin vida de una persona fue encontrado la mañana de este sábado dentro de un costal, en una calle de tierra ubicada detrás del cementerio municipal de La Entrada, en el municipio de Nueva Arcadia.

El hallazgo fue realizado por vecinos que transitaban por la zona y observaron un saco abandonado a un costado del camino.

Al acercarse, percibieron un olor fétido y notaron que en su interior había un cuerpo humano, por lo que alertaron de inmediato a las autoridades.