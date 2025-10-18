  1. Inicio
Encuentran cadáver dentro de un costal atrás de cementerio en La Entrada, Copán

Vecinos reportaron el hallazgo de un cuerpo dentro de un costal en una calle de tierra detrás del cementerio municipal de La Entrada, Copán

  • 18 de octubre de 2025 a las 10:17
El cuerpo fue hallado dentro de un costal detrás del cementerio municipal de La Entrada, Copán; las autoridades investigan el hecho.

 Foto: captura de pantalla

Copán, Honduras.- El cuerpo sin vida de una persona fue encontrado la mañana de este sábado dentro de un costal, en una calle de tierra ubicada detrás del cementerio municipal de La Entrada, en el municipio de Nueva Arcadia.

El hallazgo fue realizado por vecinos que transitaban por la zona y observaron un saco abandonado a un costado del camino.

Al acercarse, percibieron un olor fétido y notaron que en su interior había un cuerpo humano, por lo que alertaron de inmediato a las autoridades.

Agentes de la Policía Nacional y de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) llegaron al lugar y confirmaron que se trataba de un hombre de complexión delgada, quien vestía una camiseta oscura y pantalón.

El cuerpo presentaba un tatuaje en una de las piernas y evidentes signos de violencia.

Fiscales del Ministerio Público realizaron el levantamiento legal del cadáver, que fue trasladado a la morgue de Medicina Forense para la respectiva autopsia. Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada.

