Anciana es asesinada a machetazos por presunto drogadicto en Cedros

Francisco Morazán, Honduras.- Una mujer de la tercera edad, identificada como María Elena Paz Trejo, fue asesinada por un hombre en la aldea El Guante, municipio de Cedros, Francisco Morazán.

Según informes preliminares, el agresor, conocido como "Picho", llegó a la vivienda de la víctima armado con un hacha y le exigió dinero.

Al recibir una negativa, el sujeto la atacó brutalmente, causándole la muerte de forma inmediata.