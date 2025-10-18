Anciana es asesinada a machetazos por presunto drogadicto en Cedros

Francisco Morazán, Honduras.- Una mujer de la tercera edad, identificada como María Elena Paz Trejo, fue asesinada por un hombre en la aldea El Guante, municipio de Cedros, Francisco Morazán.
Según informes preliminares, el agresor, conocido como "Picho", llegó a la vivienda de la víctima armado con un hacha y le exigió dinero.
Al recibir una negativa, el sujeto la atacó brutalmente, causándole la muerte de forma inmediata.
Vecinos relataron que observaron al sospechoso entrar a la casa y, minutos después, salir apresuradamente. Horas más tarde, el cuerpo de Paz Trejo fue hallado sin vida en el patio trasero de su vivienda.
El presunto responsable fue detenido por las autoridades en la misma comunidad.
La Policía Nacional mantiene bajo custodia al sospechoso, mientras continúan las investigaciones para determinar las circunstancias exactas del crimen y el paradero del arma homicida, de acuerdo a los testimonios habría sido lanzada a una laguna cercana.