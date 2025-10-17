Asesinan a conductor de rastra nicaragüense en frontera de Guasaule, Choluteca

El Triunfo, Choluteca.- De disparo en la cabeza terminó con la vida de un conductor de rastra en la aduana de Guasaule del municipio de El Triunfo, Choluteca.

El crimen se registró en horas de la madrugada de este viernes -17 de octubre- y el fallecido fue identificado como Adolfo Porras Rocha, de 56 años de edad, quien conducía una rastra con placas nicaragüenses.