Asesinan a conductor de rastra nicaragüense en frontera de Guasaule, Choluteca

Adolfo Porras Rocha, conductor de una rastra originario de Nicaragua, fue asesinado en la frontera de Guasaule por hombres que pretendían asaltarlo

  • 17 de octubre de 2025 a las 21:29
El hombre fue asesinado de un balazo en la cabeza a la altura de la frontera de Guasaule en el municipio de El Triunfo, Choluteca.

 Foto: redes sociales

El Triunfo, Choluteca.- De disparo en la cabeza terminó con la vida de un conductor de rastra en la aduana de Guasaule del municipio de El Triunfo, Choluteca.

El crimen se registró en horas de la madrugada de este viernes -17 de octubre- y el fallecido fue identificado como Adolfo Porras Rocha, de 56 años de edad, quien conducía una rastra con placas nicaragüenses.

Medios de comunicación en Nicaragua reportan que Porras Rocha era originario de la comunidad Abraham Sequeira, en el municipio de Villa El Carmen, de la capital Managua.

Informes preliminares indican que los criminales se acercaron al pesado vehículo y observaron al hombre que estaba en la cabina y le dispararon en la cabeza para despojarlo de las pertenencias que portaba.

Agentes de investigación iniciaron las averiguaciones para identificar a los hechores y dar con su paradero.

