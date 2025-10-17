Asesinan a conductor de rastra nicaragüense en frontera de Guasaule, Choluteca

El Triunfo, Choluteca.- De disparo en la cabeza terminó con la vida de un conductor de rastra en la aduana de Guasaule del municipio de El Triunfo, Choluteca.
El crimen se registró en horas de la madrugada de este viernes -17 de octubre- y el fallecido fue identificado como Adolfo Porras Rocha, de 56 años de edad, quien conducía una rastra con placas nicaragüenses.
Medios de comunicación en Nicaragua reportan que Porras Rocha era originario de la comunidad Abraham Sequeira, en el municipio de Villa El Carmen, de la capital Managua.
Informes preliminares indican que los criminales se acercaron al pesado vehículo y observaron al hombre que estaba en la cabina y le dispararon en la cabeza para despojarlo de las pertenencias que portaba.
Agentes de investigación iniciaron las averiguaciones para identificar a los hechores y dar con su paradero.