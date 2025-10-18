Ordenan capturar a conductor de rapidito tras accidente en Cofradía que dejó dos muertos

Cortés, Honduras.- Un juez ordenó la captura de Diego Alberto Reyes Enamorado, de 18 años, conductor del bus rapidito que se precipitó a una hondonada el pasado 7 de septiembre en la colonia Lempira, en Cofradía, Cortés, provocando un incendio en el que dos personas perdieron la vida carbonizadas. La orden fue girada luego de que el Ministerio Público de Honduras confirmara que se presentará una acusación formal contra Reyes Enamorado por el delito de homicidio imprudente, por la muerte de Sujaily Rocío Enamorado Euceda (23) y José Javier Mendoza Cortez (20), quienes viajaban en la unidad accidentada.

No portaba licencia

La tragedia causó conmoción en Cofradía debido a que las víctimas eran apreciadas en la comunidad. El bus rapidito de la empresa Ética, que cubría la ruta Cofradía–San Pedro Sula, cayó a una hondonada y terminó incendiándose a orillas del río Chamelecón. Los cuerpos de los jóvenes fueron hallados completamente carbonizados. Las autoridades confirmaron que el conductor no contaba con permiso para manejar, según registros del Departamento de Emisión de Licencias de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT). Además, huyó de la escena del accidente, lo que agravó su situación legal.

Se presentó cuatro días después