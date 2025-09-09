Mujer sacó a su hijo por la ventana del bus antes de morir carbonizada

San Pedro Sula, Honduras.- En un último acto de amor, en medio de las llamas y seguramente con dolor en su cuerpo debido a los golpes del accidente Sujaily Rocío Enamorado Euceda de 23 años de edad, logró sacar a su hijo por la ventana antes de morir carbonizada en el interior de la unidad de transporte que se accidentó y quemó en la colonia Lempira de San Pedro Sula. Enamorado Euceda junto a José Javier Mendoza Cortez (20), ambos residentes de Cofradía, murieron en el accidente del “rapidito” de la ruta Cofradía-San Pedro Sula que la mañana del domingo cayó a una hondonada y se incendió por completo en la ribera del río Chamelecón, en la colonia Lempira.

En medio de la consternación, familiares de las víctimas retiraron ayer sus cuerpos de la morgue sampedrana, tras el reconocimiento realizado por Medicina Forense. Una de ellas fue Karen Euceda, madre de Sujaily Rocío, quien devastada contó que su hija luchó por su pequeño hasta el último aliento. Pese a los golpes que recibió, logró sacarlo por la ventana del autobús y lo salvó de las llamas, aunque ella no pudo escapar. "Mi hija iba al hospital Leonardo Martínez porque internarían al niño para operarlo de una hernia. Supe que lo sacó por la ventana del bus, pero ya no tuvo fuerzas para salir y murió quemada", relató entre lágrimas. Explicó que la autopsia reveló fracturas en el cráneo y quemaduras de segundo grado. Solo pudo reconocer a su hija por dos tatuajes: uno en la espalda y otro en el tobillo. Sujaily Rocío, muy apreciada por sus vecinos, era madre de cinco menores: tres niños de 9, 5 y 4 años, y dos niñas de 7 años y una de apenas un mes de nacida. Según su madre, había luchado durante tres meses por conseguir un cupo para que operaran a su hijo. "El anhelo de ella era operarlo, estaba feliz porque lo logró. Solo pido a las autoridades que me ayuden a cumplir su sueño para que, desde donde esté, ella sepa que sí se hizo realidad", solicitó conmovida.

Accidente vial

El percance se registró alrededor de las 11:50 am, cuando el “rapidito” de la empresa Ética se dirigía de Cofradía hacia San Pedro Sula. Según testigos, seis pasajeros resultaron heridos y fueron trasladados a distintos centros asistenciales. Autoridades del hospital Mario Rivas confirmaron que tres pacientes permanecen estables, entre ellos, el hijo de Sujaily. Los otros tres lesionados fueron llevados al Seguro Social, donde también están fuera de peligro.