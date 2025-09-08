Acababa de celebrar el primer año de su hija: Wilson, padre y piloto accidentado en Canal Seco

Con tan solo un año de vida, la pequeña Alana Valentina queda hoy sin su padre, Wilson Ricardo Hernández, quien disfrutó cada momento a su lado. Su última publicación fue hace poco menos de dos meses, cuando festejó el primer año de su hija. Lamentablemente, él perdió la vida en un accidente. Aquí los detalles del caso:
Wilson Ricardo Hernández, un piloto de aviación y su acompañante, Ludin Miranda, murieron la tarde de ayer domingo - 7 de septiembre- en un accidente de tránsito en el Canal Seco, a la altura del municipio de Aguanqueterique, La Paz.
Wilson era padre de una pequeña, Alana Valentina Hernández Suazo, quien junto a su esposa, Diana Gisell Suazo, era su mayor adoración.
Diana Gisell Suazo se casó con Wilson en 2023 y, un año después, recibieron la noticia de que se convertirían en padres de una hermosa niña.
Fruto de ese amor fue la pequeña Alana, quien se volvió el centro de atención de su hogar.
Dos meses atrás, Wilson y su pareja celebraron el primer año de vida de su bebé.
"¡Eras el mejor papá que alguien podría darle a su hija! No sé cómo vamos a vivir sin ti; tu princesa te necesita, amor", fue el mensaje que dejó su esposa tras la noticia.
Hernández y Ludin Miranda, originarios de Choluteca, regresaban del aeropuerto de Palmerola, adonde habían acudido a recoger a los padres de Wilson, quienes regresaban de Estados Unidos.
El informe indica que cuando iban de regreso para Choluteca, decidieron acortar camino por el Canal Seco y fue ahí donde se accidentaron.
De acuerdo con la información preliminar, ellos impactaron de frente contra un pick-up y Hernández y Miranda quedaron atrapados en el amasijo de hierro, mientras que sus padres resultaron con heridas y fueron trasladados a un centro asistencial, donde horas después fueron dados de alta.
Los dos hombres fallecieron tras volcar el vehículo en el kilómetro 44 del Canal Seco, en la comunidad de El Tejar, municipio de Aguanqueterique, impactando contra otro automotor.
Las autoridades aún no han determinado las causas del hecho; sin embargo, el exceso de velocidad y la carretera mojada figuran entre los posibles factores.