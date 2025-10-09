Se entrega conductor que conducía bus rapidito donde murieron dos personas carbonizadas

Según el reporte de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), Diego Enamorado acudió a las instalaciones policiales para rendir su declaración y cumplir con el procedimiento legal correspondiente. Tras su comparecencia, los agentes coordinaron con la Fiscalía del Ministerio Público la remisión del caso para su análisis.

Cofradía, Cortés.- El conductor del bus “rapidito” que se accidentó el pasado 7 de septiembre en la colonia Lempira, en Cofradía , y que dejó como saldo dos personas muertas y carbonizadas, se presentó de manera voluntaria ante las autoridades tras permanecer casi dos meses prófugo de la justicia.

No obstante, se confirmó que Enamorado fue dejado en libertad, debido a que el caso se clasifica como accidente de tránsito, lo que implica un tratamiento jurídico distinto al de un delito común. Hasta el momento, no existe una orden de captura en su contra; sin embargo, permanece bajo investigación mientras la Fiscalía determina si hubo o no responsabilidad penal en el hecho.

Las diligencias iniciales revelan que el joven no poseía licencia de conducir vigente al momento del accidente y que abandonó la escena del siniestro, lo cual agrava su situación legal. Este comportamiento es considerado una falta grave dentro del proceso de investigación, según confirmaron fuentes ligadas al caso.

El accidente cobró la vida de Sujaily Rocío Enamorado Euceda, de 23 años, y José Javier Mendoza Cortez, de 20, quienes murieron calcinados dentro del vehículo tras el impacto que provocó que la unidad se incendiara por completo. La tragedia dejó consternados a los vecinos del sector y a las familias de las víctimas.

En medio del horror, el pequeño hijo de Sujaily sobrevivió milagrosamente. Según testigos, la joven madre logró sacarlo del automóvil segundos antes de que el fuego lo consumiera. Sujaily no logró escapar de las llamas, pero su acción fue determinante para salvar la vida de su hijo.

El fatídico hecho se registró cerca del río Chamelecón, en el tramo que conecta Cofradía con San Pedro Sula. El vehículo habría caído en una hondonada y se incendió tras el fuerte impacto, de acuerdo con los informes técnicos elaborados por los cuerpos de socorro.

Vecinos y conductores que presenciaron el accidente aseguran que el bus se desplazaba a exceso de velocidad, lo que pudo provocar que Enamorado perdiera el control de la unidad. En el percance también resultaron varias personas heridas, quienes fueron trasladadas a centros asistenciales de la zona.