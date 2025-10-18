Hombre es asesinado a machetazos por su compañero de tragos en Comayagua

Comayagua, Honduras.- Un hombre fue capturado por la Policía Nacional tras ser acusado de presuntamente asesinar a su compañero de bebida durante una discusión en horas de la madrugada.

El hecho ocurrió en el casco urbano de San Luis, Comayagua donde dos hombres ingerían bebidas alcohólicas desde la noche anterior.

De acuerdo con la información preliminar, una acalorada disputa entre ambos terminó cuando uno de ellos atacó al otro con un machete, causándole la muerte inmediata.