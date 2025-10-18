Hombre es asesinado a machetazos por su compañero de tragos en Comayagua

Comayagua, Honduras.- Un hombre fue capturado por la Policía Nacional tras ser acusado de presuntamente asesinar a su compañero de bebida durante una discusión en horas de la madrugada.
El hecho ocurrió en el casco urbano de San Luis, Comayagua donde dos hombres ingerían bebidas alcohólicas desde la noche anterior.
De acuerdo con la información preliminar, una acalorada disputa entre ambos terminó cuando uno de ellos atacó al otro con un machete, causándole la muerte inmediata.
La víctima fue identificada como Freddy Muñoz, quien sufrió múltiples heridas provocadas con arma blanca tipo machete.
Vecinos alertaron a las autoridades, quienes llegaron al lugar y lograron la captura del presunto responsable. El detenido fue remitido a la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y posteriormente será presentado ante los juzgados de Comayagua para enfrentar cargos por homicidio.
Las autoridades continúan con las diligencias para esclarecer el motivo de la pelea y determinar si ambos hombres tenían antecedentes de conflictos previos.