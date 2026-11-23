Tegucigalpa, Honduras.- Dentro de bolsas plásticas, color negro, y amarrado con un lazo, fue dejado el cadáver de un hombre a la orilla de la carretera CA-5.

El cuerpo sin vida estaba a unos 100 metros de la estación policial de la aldea El Durazno, en el carril de ingreso a la capital de la República, viniendo del norte del país.

El cuerpo fue descubierto aproximadamente a las 6:30 de la mañana del domingo, por personas que transitaban por el lugar, y de inmediato dieron aviso a los agentes que estaban en la posta policial de El Durazno.