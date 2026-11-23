Tegucigalpa, Honduras.- Dentro de bolsas plásticas, color negro, y amarrado con un lazo, fue dejado el cadáver de un hombre a la orilla de la carretera CA-5.
El cuerpo sin vida estaba a unos 100 metros de la estación policial de la aldea El Durazno, en el carril de ingreso a la capital de la República, viniendo del norte del país.
El cuerpo fue descubierto aproximadamente a las 6:30 de la mañana del domingo, por personas que transitaban por el lugar, y de inmediato dieron aviso a los agentes que estaban en la posta policial de El Durazno.
Un grupo de elementos policiales se movilizaron para cerciorarse de la noticia que habían recibido, constatando la veracidad de lo informado por los ciudadanos.
Sin identidad
Personal de Medicina Forense llegó al sitio para realizar el levantamiento de ley. El cadáver fue levantado tal y como estaba, y en el Centro de Medicina Legal y Ciencias Forenses fue sacado de las bolsas plásticas, verificando que se trataba de un hombre de apariencia juvenil y de tez trigueña.
Este fue ingresado en calidad de desconocido, debido a que entre sus ropas no llevaba consigo ningún documento personal que indicara sobre su identidad.
Hasta la tarde de este lunes, todavía no había familiares que llegaran a identificar y reclamar el cuerpo. El cuerpo habría sido bajado desde un vehículo, el que se detuvo por unos minutos, y luego volvió a retomar su marcha.