Condenan a nueve años de prisión a hombre que abusó de una menor de 13 años

Atlántida, Honduras.– Un hombre fue condenado este martes -10 de marzo- a nueve años y nueve meses de prisión tras ser declarado culpable del delito de violación agravada en perjuicio de una menor de 13 años. Además de ser privado de su libertad, el fallo judicial también establece una serie de medidas adicionales destinadas a proteger a la víctima y evitar nuevos acercamientos por parte del agresor. El condenado fue identificado como Ramón Osvaldo Hernández, quien, luego del proceso judicial correspondiente, fue hallado responsable de cometer el abuso sexual contra la menor.

De acuerdo con la información oficial, el hecho ocurrió en el municipio de La Ceiba, en el departamento de Atlántida, donde tanto el agresor como la víctima residían al momento de los acontecimientos. Además de la pena de prisión, el tribunal ordenó medidas de seguridad adicionales. Entre ellas se incluye la prohibición de residencia y de aproximación a la víctima por un periodo equivalente al doble del tiempo de la condena impuesta. Asimismo, el juzgado determinó una pena accesoria de libertad vigilada por ocho años posteriores al cumplimiento de la condena en prisión.