Ciclista de 18 años es atacado a disparos en La Entrada, Copán

La Entrada, Honduras.– Un ciclista de 18 años fue víctima de un atentado la tarde de este jueves 29 de enero en la colonia Miravalle, en el municipio de La Entrada, departamento de Copán.
El joven fue identificado como Jefferson López, quien relató que se desplazaba en su bicicleta cuando fue sorprendido por sujetos desconocidos que le dispararon con un arma de fuego.
Según el testimonio del afectado, los atacantes se movilizaban a bordo de una motocicleta. Al interceptarlo, abrieron fuego en varias ocasiones antes de darse a la fuga.
López resultó herido de bala, con un proyectil que ingresó por la espalda y salió por un costado del abdomen, por lo que sobrevivió de manera milagrosa al ataque.
Un equipo de la Cruz Roja Hondureña se desplazó hasta el lugar para brindarle los primeros auxilios, estabilizarlo y trasladarlo posteriormente a un centro asistencial.
Actualmente, el joven se encuentra bajo atención médica y su estado de salud es reservado.
Las autoridades policiales informaron que ya iniciaron las investigaciones para esclarecer las circunstancias del ataque y dar con el paradero de los responsables del hecho violento.