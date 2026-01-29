Ciclista de 18 años es atacado a disparos en La Entrada, Copán

La Entrada, Honduras.– Un ciclista de 18 años fue víctima de un atentado la tarde de este jueves 29 de enero en la colonia Miravalle, en el municipio de La Entrada, departamento de Copán.

El joven fue identificado como Jefferson López, quien relató que se desplazaba en su bicicleta cuando fue sorprendido por sujetos desconocidos que le dispararon con un arma de fuego.

Según el testimonio del afectado, los atacantes se movilizaban a bordo de una motocicleta. Al interceptarlo, abrieron fuego en varias ocasiones antes de darse a la fuga.