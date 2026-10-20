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Capturan a mujer acusada de matar a machetazos a su marido en la colonia Mololoa

La mujer fue arrestada luego de que la semana pasada fue emitida la orden de captura por parte de un juzgado de la capital

  • Actualizado: 20 de octubre de 2026 a las 18:11
Capturan a mujer acusada de matar a machetazos a su marido en la colonia Mololoa

Cindy Lisbeth Elvir Romero fue detenida por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), en la colonia Kennedy.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- Acusada de quitarle la vida a su marido, una mujer fue capturada en la capital, por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).

El arresto de la sospechosa se llevó a cabo en la colonia Kennedy, tras varios años de seguimiento que le dieron detectives asignados al Departamento de Localización Búsqueda y Capturas de la DPI.

Ella responde al nombre de Cindy Lisbeth Elvir Romero, de 38 años de edad, originaria del Distrito Central (DC), con domicilio en el sector Quebrachitos, de la colonia Travesía.

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Sobre Cindy Elvir pendía una orden judicial de arresto emitida por el Juzgados de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, el 16 de octubre del presente año, por el delito de homicidio.

El hecho

El documento judicial establece que el hecho ocurrió la noche del 31 de diciembre de 2024, en la colonia Mololoa, de la capital; cuando la víctima de nombre Víctor Hernán García Ramírez, fue atacado por su pareja Cindy Elvir, con un filoso machete.

El ataque de la mujer habría sido motivado por presuntos problemas pasionales entre ambos. El hombre fue herido de gravedad en distintas partes del cuerpo, por lo que fue necesario trasladarlo a un centro médico asistencial, dónde falleció un día después de su ingreso.

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Como parte de las diligencias investigativas, la DPI recabó evidencias técnicas y testificales qué habrían identificado a la ahora detenida como la responsable de la mortal agresión contra Víctor García, que a la postre lo llevó a la muerte.

La mujer ya fue remitida al tribunal que giró la orden de captura, para seguir con el proceso de judicialización.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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