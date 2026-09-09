Capturan a un hombre acusado de matar a su hermano con una botella en la capital

Tegucigalpa, Honduras.- Acusado de quitarle la vida a su hermano, un hombre fue capturado en atención a una orden de arresto girada por un tribunal de justicia de la capital.

La detención se llevó a cabo en el centro del municipio de Orica, al norte de Francisco Morazán, dónde éste se había refugiado desde hace varios años.

El arrestado responde al nombre de Edras Isaí Izaguirre Sánchez, de 36 años de edad, con domicilio en el mismo sitio donde se produjo la aprehensión.