Capturan a un hombre acusado de matar a su hermano con una botella en la capital

Tegucigalpa, Honduras.- Acusado de quitarle la vida a su hermano, un hombre fue capturado en atención a una orden de arresto girada por un tribunal de justicia de la capital.
La detención se llevó a cabo en el centro del municipio de Orica, al norte de Francisco Morazán, dónde éste se había refugiado desde hace varios años.
El arrestado responde al nombre de Edras Isaí Izaguirre Sánchez, de 36 años de edad, con domicilio en el mismo sitio donde se produjo la aprehensión.
La captura fue efectuada por agentes del Departamento de Localización, Búsqueda y Capturas (DLBC), de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), cumpliendo una orden judicial emitida por el Juzgado de Ejecución de la Sección Judicial de Tegucigalpa, en fecha 8 de septiembre, del presente año.
El crimen
Según consta en el requerimiento fiscal, el hecho se registró el 24 de octubre de 2020, en la colonia 19 de Septiembre de Comayagüela; donde el ahora detenido se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas junto a su hermano Neptalí Asael Izaguirre Sánchez.
En medio de la borrachera, inició una discusión entre los dos hermanos, y el ahora imputado habría herido a su Neptalí con una botella de vidrio, provocándole una lesión grave en el tórax, que posteriormente le ocasionó la muerte.
Luego de la detención, los agentes de la DPI pusieron al detenido, de oficil cocinero, a disposición de la autoridad judicial competente para continuar con el procedimiento legal correspondiente.