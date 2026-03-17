Con arma blanca ultiman a dos hombres en Orica; Policía habla de posible venganza

Tegucigalpa, Honduras.- Dos presuntos ladrones fueron encontrados muertos la mañana de este martes 17 de marzo, en pleno casco urbano del municipio de Orica, al norte de Francisco Morazán. Los cuerpos de los dos hombres fueron descubiertos por los pobladores del pacífico pueblo de Orica, cuando salieron los primeros rayos del sol, pero se cree que habrían sido ultimados en horas de la madrugada. Uno de los cadáveres quedó dentró del parque central del pueblo, frente a las instalaciones de la Alcaldía Municipal, mientras que el otro estaba tirado a dos cuadras del parque. Los hechos habrían ocurrido entre las 3:00 y las 3:30 de la mañana del martes. Los dos hombres fueron ultimados con armas blancas y todo apunta a que sería producto de una venganza.

¿Qué dice la Secretaría de Seguridad?

El portavoz de la Secretaría de Seguridad, comisionado de Policía Wilber Mayes, confirmó que "fallecieron producto de venganzas, en el sentido de que estas personas se dedicaban al robo". El oficial agregó que los ahora occisos fueron capturados por la autoridad policial de Orica, en varias ocasiones, "pero la cantidad que ellos habían sustráido no era tan grande, en vista de esto los fiscales del Ministerio Público desestimaban la causa instruida en contra de ellos y los dejaban en libertad". En horas de la mañana trascendió que eran tres las personas muertas en el mimso hecho, pero Mayes aclaró que sólo son dos personas las que perdieron la vida; hecho que se atribuye a una venganza por las acciones de robo repetitivas de los dos fallecidos, aseveró.

Los dos hombres, de quines no se conoció su identidad, ya tenían denuncias en la estación policial de Orica, todas por el delito de robo, especialmente a viviendas.

Sorprendidos

"Nos sentimos preocupados. En Orica nunca había sucedido una cuestión de estas y no sabemos cómo fue, no sabemos por qué sinceramente", expresó Céleo Ferrera, alcalde municipal de Orica. El edil indicó que Orica es un municipio seguro y no es recurrente que hayan este tipo de hechos violentos, "no sabemos qué es lo que está pasando. Lo digo: en este momento no sé nada", declaró más temprano.