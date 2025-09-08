Honduras inaugura su primer centro nacional para rehabilitar a adictos

De acuerdo con las autoridades, el Cenatrah tendrá capacidad para atender de manera directa a unas cinco mil personas al año , entre hombres y mujeres de diferentes edades.

El nuevo centro, que representa una inversión de 1 55.6 millones de lempiras provenientes de fondos nacionales, busca dar una respuesta integral a una problemática que afecta a miles de familias hondureñas.

Tegucigalpa, Honduras.- La presidenta Xiomara Castro inauguró este lunes en la aldea El Encino, municipio de Orica, Francisco Morazán, el primer Centro Nacional de Tratamiento de Adicciones de Honduras (Cenatrah) , un complejo que ofrecerá rehabilitación gratuita a personas con problemas de adicción a las drogas y al alcohol .

El complejo cuenta con áreas de desintoxicación, clínicas de tratamiento, espacios residenciales, farmacia con medicamentos, talleres de terapia ocupacional, comedor, cocina, lavandería y zonas verdes destinadas al cultivo de diferentes productos como parte del proceso terapéutico.

Además de beneficiar a la población en proceso de recuperación, el centro generará 198 empleos permanentes para médicos, enfermeras, psicólogos, personal administrativo y de servicios generales.

Durante la inauguración, la presidenta Castro estuvo acompañada por el secretario privado, Héctor Manuel Zelaya, y por la directora general del Instituto Hondureño para la Prevención del Alcoholismo, Drogadicción y Farmacodependencia (IHADFA), Fedra Thiebaud.

Las autoridades destacaron que el acceso al centro será completamente gratuito y se invitó a las familias que enfrentan esta problemática a buscar ayuda.

Para dar el primer paso, los interesados pueden acudir al IHADFA o comunicarse al número 8754-1171.

Luego un médico evaluará cada caso y, si se requiere desintoxicación inmediata, el paciente será remitido a la Unidad de Respuesta de Emergencia; posteriormente, según la necesidad, podrá ser ingresado al Cenatrah en Orica para recibir un tratamiento especializado.

El problema de las adicciones en Honduras es considerado un tema de salud pública. Según datos del IHADFA, el 51.7 por ciento de la población mayor de 15 años consume algún tipo de drogas, cifra que refleja la magnitud de este fenómeno y la urgencia de implementar políticas y servicios que permitan atender a quienes enfrentan esta dependencia.

El nuevo centro busca atender la crisis individual y familiar de quienes sufren adicciones, también prevenir consecuencias sociales como la violencia, el abandono escolar, la desintegración familiar y la delincuencia asociada al consumo de sustancias.

La apertura del Cenatrah se convierte en un hito en la historia del país, al ser la primera institución pública de carácter nacional que pone a disposición de los hondureños un espacio integral para la rehabilitación, sin costo alguno y con personal especializado en salud mental y adicciones.

Con esta iniciativa, el gobierno asegura que se busca abrir una nueva esperanza para miles de hondureños que necesitan una segunda oportunidad, y al mismo tiempo fortalecer el tejido social en comunidades golpeadas por el consumo de drogas y alcohol.

"Hoy los jóvenes que sufren de estos problemas tienen una esperanza. Presidente la informó que ya está aquí todo el equipo que hará realidad este proyecto, al pueblo hondureño hacemos de su conocimiento que el gobierno a través del IHADFA está brindando un nuevo servicio, algo que no existía", expresó Thiebaud.

Se enfatizó que el centro está diseñado para atender a personas de todo el país, y fue construido con equidad de género y respeto a los derechos humanos.

El programa se divide en tres fases, la primera consiste en desintoxicar a la persona, y las siguientes dos fases se desarrollan según la evolución de cada persona.

Además, se dio a conocer que en una segunda etapa del proyecto se construirá un helipuerto, canchas y una piscina.