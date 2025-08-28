Presidenta Xiomara Castro inaugura puente y supervisa carretera en Olancho

Olancho, Honduras.- La presidenta Xiomara Castro inauguró un puente en la aldea San Pedro de Pisijire, en Dulce Nombre de Culmí, y supervisó el avance de la pavimentación de una carretera de 48.4 kilómetros que conecta Catacamas con el casco urbano de este municipio.

De acuerdo con la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), la caja puente tuvo un costo de 24.8 millones de lempiras, mientras que el tramo carretero alcanza los 949.1 millones. Ambas obras son financiadas con fondos nacionales y, según estimaciones oficiales, beneficiarán a unas 200,000 personas en la zona.

La carretera se construye con pavimento mixto y unirá a Catacamas a la altura de la Universidad Nacional de Agricultura (UNAG) con el casco urbano de Culmí.