Presidenta Xiomara Castro inaugura puente y supervisa carretera en Olancho

Olancho, Honduras.- La presidenta Xiomara Castro inauguró un puente en la aldea San Pedro de Pisijire, en Dulce Nombre de Culmí, y supervisó el avance de la pavimentación de una carretera de 48.4 kilómetros que conecta Catacamas con el casco urbano de este municipio.
De acuerdo con la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), la caja puente tuvo un costo de 24.8 millones de lempiras, mientras que el tramo carretero alcanza los 949.1 millones. Ambas obras son financiadas con fondos nacionales y, según estimaciones oficiales, beneficiarán a unas 200,000 personas en la zona.
La carretera se construye con pavimento mixto y unirá a Catacamas a la altura de la Universidad Nacional de Agricultura (UNAG) con el casco urbano de Culmí.
Durante el acto, la mandataria destacó la importancia de llevar obras de infraestructura a diferentes regiones del país. "Estamos llegando a todos los rincones con carreteras”, expresó.
En su discurso, también se refirió a las críticas de sectores de oposición y defendió la gestión de su gobierno.
“Nadie apedrea un árbol que no tiene frutos, con eso estoy diciendo todo. Estamos en este proceso electoral, entendemos por qué hay una campaña tan fuerte en contra y hay que entenderla”, expresó.
“Cuando veo los ataques en contra, siento una garantía de que vamos bien, vamos con paso firme”, expuso.
Asimismo, Castro aseguró que las próximas elecciones generales previstas para el 30 de noviembre se desarrollarán bajo condiciones de transparencia, libertad y paz, tal como -según dijo- sucedió en los comicios de 2021.