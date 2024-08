La Unag se ahoga entre la politización y el latrocinio

A la fecha no ha logrado recuperar el ingreso de estudiantes. Según sus datos, en el 2019 presentó una matrícula acumulada de 7,649 registros, pero en el 2024 la cifra llegó a 6,117, o sea 1,532 matrículas menos. A esto se une que al menos 200 alumnos matriculados no han retornado a clases presenciales, siguen en la virtualidad.

TEGUCIGALPA, HONDURAS. La Universidad Nacional de Agricultura (Unag) con sede en Catacamas, Olancho, lleva ocho años en una crisis académica y administrativa que no puede superar porque la mayoría de sus autoridades son las mismas que han generado el desgobierno.

La Unag es una institución ingobernable, su presupuesto anual de 651,136,145 millones de lempiras es visto como un botín que autoridades, docentes, administradores y ahora los diputados del Partido Libertad y Refundación (Libre) buscan aprovechar.

El abuso sobre sus recursos es tal que esta universidad actualmente enfrenta al menos 30 demandas judiciales interpuestas por unos 250 empleados, entre ellos directivos al más alto nivel, personas que también se resisten a dejar los cargos, a tal extremo que para perpetuarse en el poder ahora están reformando el Estatuto de la universidad. Cambios que Víctor González, rector de la Unag, ve como positivos.

Las modificaciones de los artículos 40, 49, 50, 51, 244, 284 no tienen como fin mejorar la gobernanza de la institución, sino que solo hacen referencia a la reelección en los cargos así como para volver a recontratar a familiares y personas que ya fueron cesanteadas por la universidad con pago de prestaciones laborales.

Estas pequeñas dictaduras son los mismas que en el 2016 llevaron a la Unag a una crisis sin precedentes, producto del irrespeto al Estatuto y debido al despilfarro del presupuesto y los bienes universitarios.

En ese ambiente anarquizado, EL HERALDO tuvo acceso a tres chats que reflejan el caos y politización. En dos de los grupos digitales autoridades, docentes y empleados se enfrentan ferozmente por los selectivos incrementos salariales.

Según las planillas de diciembre de 2023 y enero y junio de 2024, como docente Keysi Peralta tenía un salario de 28,200 lempiras, pero al integrar la Comisión de Concurso- la cual venció en mayo- gozó también de un plus de 60,000 lempiras. Empero, a partir de enero aparece con un salario de 58,000 lempiras. O sea que en los primeros cinco meses su salario fue de 118 mil lempiras.

Asimismo, en diciembre del año pasado el docente Gerardo Moya ganaba 28,200 lempiras, al pasar como gerente administrativo tenía derecho a un plus de 20 mil lempiras. Pero en junio aparece con un salario de 67,000 lempiras, más el plus hace un sueldo de 87,000 lempiras.

Igual, el docente Orlando Murillo ganaba 33,000 lempiras, al pasar al cargo de vicerrector académico tenía derecho a un plus de 20,000 lempiras. No obstante, también según las planillas ahora posee un salario de 67,000 lempiras. A esto se suma el plus de 20,000 lempiras.

Igualmente, los miembros de la Junta de Dirección Universitaria (JDU) además de contar con un salario- Jair Lagos de 63,000 lempiras, José Luis Castillo y José Andrés Paz de 69,000 lempiras, se aumentaron el plus de 8,000 a 20,000 lempiras. Incluso la psicóloga Linda María Molina como jefa de Recursos Humanos ganaba 23,200 lempiras más un plus de 6,000 lempiras, pero ahora se le trasladó como docente con un pago mensual de 35,200 lempiras.