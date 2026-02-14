  1. Inicio
Capturan a conductor que evadió retén en la Kennedy y atropelló a dos policías

Los agentes realizaban un operativo vial en el bulevar Suyapa cuando el conductor ignoró la señal de alto y los embistió; ambos fueron trasladados al IHSS

  • Actualizado: 14 de febrero de 2026 a las 12:08
Los policías afectados estaban asignados a la Unidad Metropolitana de Prevención No. 04 (UMEP-4) y realizaban un operativo de control vial cuando se registró el incidente.

 Foto: Cortesía PN

Tegucigalpa, Honduras.– Un conductor en estado de ebriedad fue capturado este sábado -14 de febrero- luego de atropellar a dos agentes de la Policía Nacional (PN) en la colonia Kennedy de Tegucigalpa.

El hecho ocurrió la noche del viernes -13 de febrero- en el bulevar Suyapa, mientras los agentes hacían señales de alto como parte de una revisión rutinaria.

De acuerdo con la información preliminar, el conductor del vehículo no acató la orden de detenerse y, sumado a ello, decidió embestir a los uniformados.

Tras el impacto, los ocupantes del automotor intentaron huir; sin embargo, las autoridades comenzaron una persecución policial por la zona hasta lograr detener el vehículo.

Una vez detenida la unidad, las autoridades detuvieron a los tres ocupantes, quienes, según informaron, se encontraban en "evidente estado de ebriedad". Dentro del vehículo se encontraron varias latas de cerveza.

Los agentes lesionados fueron trasladados al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), donde reciben atención médica.

Los detenidos permanecen bajo resguardo policial y serán sometidos al proceso legal correspondiente para determinar su responsabilidad en el caso.

