Capturan a conductor que evadió retén en la Kennedy y atropelló a dos policías

Tegucigalpa, Honduras.– Un conductor en estado de ebriedad fue capturado este sábado -14 de febrero- luego de atropellar a dos agentes de la Policía Nacional (PN) en la colonia Kennedy de Tegucigalpa.

Los policías afectados estaban asignados a la Unidad Metropolitana de Prevención No. 04 (UMEP-4) y realizaban un operativo de control vial cuando se registró el incidente.

El hecho ocurrió la noche del viernes -13 de febrero- en el bulevar Suyapa, mientras los agentes hacían señales de alto como parte de una revisión rutinaria.