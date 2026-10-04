Cae un supuesto cabecilla de la Pandilla 18 en una operación ejecutada en El Pedregal

Tegucigalpa, Honduras.- Un presunto cabecilla de la Pandilla 18 fue capturado en la capital de la República, en un operativo dirigido explícitamente para arrestarlo, por elementos de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET).

Este fue identificado como Gerson David Roque Dubón, de 34 años de edad, conocido dentro de esa organización criminal con el alias de “Ready”. Las investigaciones previas realizadas por la DAET señalan que él tiene el rango de "homie " en la Pandilla 18.

Al detenido en la colonia El Pedregal, de la capital, se le acusa del delito de asociaciones terroristas.