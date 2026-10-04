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Arrestan a mujer que dejó solos a sus 4 hijos, incluido un bebé de 2 meses, para irse de crucero

Una mujer de Florida fue arrestada tras volver de un crucero a las Bahamas, dejando solos y sin cuidado a sus cuatro hijos, incluido un bebé de 2 meses

  • Actualizado: 04 de octubre de 2026 a las 11:08
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Nathalie Belizaire, una madre de 29 años, fue arrestada mientras navegaba feliz y campante en un crucero de las Bahamas, mientras sus cuatro hijos, incluido un bebé de dos meses, estaban solos en un apartamento de Florida. A continuación, los detalles del polémico caso.

 Foto: cortesía redes sociales
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Las autoridades detuvieron a la mujer el lunes 28 de septiembre, mientras navegaba de regreso a Miami, a bordo del Carnival Conquest, tras un crucero de tres días.

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Según el reporte del Departamento de Policía de North Miami Beach, la detenida enfrenta cargos de negligencia infantil grave.

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Todo comenzó el 24 de septiembre, cuando el padre del bebé de 2 meses vio una historia de Nathalie Belizaire en WhatsApp, donde mostraba la compra de un boleto de crucero.

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De acuerdo con su versión, le preguntó que con quién dejaría a los niños, a lo que la mujer respondió que con su abuela. Sin embargo, el sábado 26 de septiembre, el hombre pasó por el apartamento y notó desde afuera las voces de los menores y la televisión encendida.

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Preocupado, llamó al 911. Poco después, agentes policiales y miembros del Cuerpo de Bomberos de Miami-Dade llegaron al lugar y forzaron la entrada del apartamento.

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La declaración jurada indica que, al ingresar al lugar, las autoridades encontraron a los cuatro niños, entre ellos el bebé y un menor de 2 años, escondidos juntos en el baño.

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El reporte indica que las autoridades se contactaron con la bisabuela de los cuatro niños, quien manifestó que Belizaire le había dicho que los dejaría a su cuidado, pero que nunca los llevó a su casa.

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El hermano de la mujer también contó a la policía que ella le escribió el sábado por la noche para pedirle que revisara a los niños. Como los intentos por contactarla no tuvieron éxito, detectives de North Miami Beach y de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade acudieron a PortMiami, donde ella debía desembarcar el lunes.

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Allí fue detenida por oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. y entregada a la policía local. Según los agentes, no brindó "el cuidado y supervisión necesarios" a los niños, "exponiéndolos así a un riesgo sustancial de daño".

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El martes 29 de septiembre, un tribunal de fianzas fijó su fianza en 10,000 dólares y le ordenó mantenerse alejada de sus hijos, quienes, según NBC News, están seguros y bajo cuidado de crianza.

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De momento, la mujer no ha presentado una declaración y su audiencia de acusación está programada para el 24 de noviembre. No obstante, su abogado manifestó que ella niega las acusaciones.

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