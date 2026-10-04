Arrestan a mujer que dejó solos a sus 4 hijos, incluido un bebé de 2 meses, para irse de crucero

Nathalie Belizaire, una madre de 29 años, fue arrestada mientras navegaba feliz y campante en un crucero de las Bahamas, mientras sus cuatro hijos, incluido un bebé de dos meses, estaban solos en un apartamento de Florida. A continuación, los detalles del polémico caso.
Las autoridades detuvieron a la mujer el lunes 28 de septiembre, mientras navegaba de regreso a Miami, a bordo del Carnival Conquest, tras un crucero de tres días.
Según el reporte del Departamento de Policía de North Miami Beach, la detenida enfrenta cargos de negligencia infantil grave.
Todo comenzó el 24 de septiembre, cuando el padre del bebé de 2 meses vio una historia de Nathalie Belizaire en WhatsApp, donde mostraba la compra de un boleto de crucero.
De acuerdo con su versión, le preguntó que con quién dejaría a los niños, a lo que la mujer respondió que con su abuela. Sin embargo, el sábado 26 de septiembre, el hombre pasó por el apartamento y notó desde afuera las voces de los menores y la televisión encendida.
Preocupado, llamó al 911. Poco después, agentes policiales y miembros del Cuerpo de Bomberos de Miami-Dade llegaron al lugar y forzaron la entrada del apartamento.
La declaración jurada indica que, al ingresar al lugar, las autoridades encontraron a los cuatro niños, entre ellos el bebé y un menor de 2 años, escondidos juntos en el baño.
El reporte indica que las autoridades se contactaron con la bisabuela de los cuatro niños, quien manifestó que Belizaire le había dicho que los dejaría a su cuidado, pero que nunca los llevó a su casa.
El hermano de la mujer también contó a la policía que ella le escribió el sábado por la noche para pedirle que revisara a los niños. Como los intentos por contactarla no tuvieron éxito, detectives de North Miami Beach y de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade acudieron a PortMiami, donde ella debía desembarcar el lunes.
Allí fue detenida por oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. y entregada a la policía local. Según los agentes, no brindó "el cuidado y supervisión necesarios" a los niños, "exponiéndolos así a un riesgo sustancial de daño".
El martes 29 de septiembre, un tribunal de fianzas fijó su fianza en 10,000 dólares y le ordenó mantenerse alejada de sus hijos, quienes, según NBC News, están seguros y bajo cuidado de crianza.
De momento, la mujer no ha presentado una declaración y su audiencia de acusación está programada para el 24 de noviembre. No obstante, su abogado manifestó que ella niega las acusaciones.