Italia y el papa celebran el legado de san Francisco de Asís en los 800 años de su muerte

Italia.- Italia conmemora este domingo el octavo centenario de la muerte de san Francisco de Asís, patrón del país, con una jornada de celebraciones en torno al 'santo pobre', cuya figura el papa León XIV ha reivindicado como ejemplo de fe, fraternidad y compromiso con la paz. La localidad de Asís, en el centro de Italia, acoge el principal programa de actos, con miles de peregrinos y visitantes congregados desde primera hora para rendir homenaje al 'Poverello' ('el pobrecillo'), como se conoce popularmente a san Francisco. La figura del santo, profundamente arraigada en la tradición italiana, ha sido recordada por la primera ministra, Giorgia Meloni, quien lo definió como "el más amable, el más poético y el más italiano" de los santos del país. "Hoy, Italia rinde homenaje a uno de sus hijos más ilustres, testigo de un mensaje universal que ha atravesado generaciones y que seguirá iluminando nuestro camino", afirmó Meloni en un comunicado difundido este domingo.

La celebración tiene además un carácter especial para Italia: este año, coincidiendo con el octavo centenario, el Parlamento recuperó el 4 de octubre como fiesta nacional, medio siglo después de su supresión. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Por su parte, León XIV también recordó este domingo a san Francisco durante el rezo del ángelus en la plaza de San Pedro, donde presentó al santo como un hombre que dedicó su vida a "reparar" la Iglesia y que compartió su pobreza, su alegría y sus sufrimientos, hasta recibir los estigmas. "Mientras celebramos el Año Jubilar Franciscano, pidamos con perseverancia el don de la paz y comprometámonos sinceramente a construir la concordia entre los pueblos", aseveró el papa.

Un joven rico que abrazó la pobreza

Nacido entre 1181 y 1182 en una adinerada familia de comerciantes textiles de Asís, el joven Giovanni di Pietro Bernardone, nombre real del santo, disfrutó en su juventud de una vida acomodada y de los placeres de la época. Su vida dio un giro radical tras combatir en la guerra entre Asís y Perugia y caer prisionero durante un año. Tras una profunda crisis espiritual y una experiencia religiosa en la derruida iglesia de San Damián, Francisco decidió desprenderse públicamente de sus riquezas y ropajes ante el obispo de la ciudad para abrazar una vida de absoluta pobreza. Fundó la Orden de los Frailes Menores (franciscanos) y colaboró en la creación de la orden de las Hermanas Clarisas.