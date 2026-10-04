Marchan en España para denunciar la caída de los decretos de vivienda y reclamar rebaja en alquileres

Las movilizaciones se han producido tras el rechazo este viernes en el Congreso, con el 'no' del conservador PP, la ultraderecha de Vox y los nacionalistas catalanes de Junts, a los decretos con medidas para afrontar el problema de la vivienda y el periodo de reflexión abierto por el presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, para decidir si adelanta las elecciones previstas para 2027.