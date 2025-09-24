Cae "Little Samurai", presunto autor intelectual del asesinato de tres estudiantes del Intae

De acuerdo con los informes oficiales, el operativo se desarrolló tras semanas de seguimiento que permitieron ubicar al sospechoso en una vivienda de la zona.

San Pedro Sula, Honduras.- Agentes de la Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado ( Dipampco ) capturaron este miércoles 24 de septiembre en la colonia Planes de Calpules a un miembro activo de la Pandilla Barrio 18, identificado como “Little Samurái”, señalado como presunto autor intelectual del asesinato de dos estudiantes del Instituto Técnico de Administración de Empresas ( Intae ).

Al percatarse de la presencia policial, el detenido intentó escapar lanzándose hacia un área con láminas de zinc, lo que le provocó heridas en una de sus piernas.

Fue trasladado inicialmente a la clínica de emergencia de la Policía Nacional y posteriormente al Hospital Mario Catarino Rivas, donde permanece bajo custodia.

Durante la operación se le decomisaron drogas y teléfonos móviles, los cuales serán sometidos a peritaje.

Según las investigaciones, además de ser partícipe directo en el ataque, habría sido quien planificó y ordenó el crimen en el que fallecieron los estudiantes Brayan Josué Núñez y Luis Eduardo Cardona Miranda, mientras un tercer joven logró sobrevivir.

El hecho violento ocurrió el 25 de julio de 2025 en el sector de La Pradera, San Pedro Sula.

Por este caso ya guardan prisión Justin Jacobo Cálix Coca y José Roberto Alemán Rivera, también señalados como responsables del ataque.