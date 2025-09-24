  1. Inicio
Cae "Little Samurai", presunto autor intelectual del asesinato de tres estudiantes del Intae

La Policía Nacional capturó en San Pedro Sula a “Little Samurái”, supuesto cabecilla de la Pandilla 18 y presunto autor intelectual del asesinato de dos estudiantes del Intae, ocurrido el 25 de julio de 2025

  • 24 de septiembre de 2025 a las 17:51
El detenido, quien resultó herido al intentar huir, es el tercer implicado en el caso.

 Foto: Redes sociales

San Pedro Sula, Honduras.- Agentes de la Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado (Dipampco) capturaron este miércoles 24 de septiembre en la colonia Planes de Calpules a un miembro activo de la Pandilla Barrio 18, identificado como “Little Samurái”, señalado como presunto autor intelectual del asesinato de dos estudiantes del Instituto Técnico de Administración de Empresas (Intae).

De acuerdo con los informes oficiales, el operativo se desarrolló tras semanas de seguimiento que permitieron ubicar al sospechoso en una vivienda de la zona.

Lo que se sabe del crimen contra los tres estudiantes del INTAE

Al percatarse de la presencia policial, el detenido intentó escapar lanzándose hacia un área con láminas de zinc, lo que le provocó heridas en una de sus piernas.

Fue trasladado inicialmente a la clínica de emergencia de la Policía Nacional y posteriormente al Hospital Mario Catarino Rivas, donde permanece bajo custodia.

Durante la operación se le decomisaron drogas y teléfonos móviles, los cuales serán sometidos a peritaje.

Según las investigaciones, además de ser partícipe directo en el ataque, habría sido quien planificó y ordenó el crimen en el que fallecieron los estudiantes Brayan Josué Núñez y Luis Eduardo Cardona Miranda, mientras un tercer joven logró sobrevivir.

El hecho violento ocurrió el 25 de julio de 2025 en el sector de La Pradera, San Pedro Sula.

Por este caso ya guardan prisión Justin Jacobo Cálix Coca y José Roberto Alemán Rivera, también señalados como responsables del ataque.

Los interceptaron y los asesinaron en un basurero: últimas horas con vida de estudiantes del Intae

“Estamos hablando de una persona que habría planificado y ordenado el ataque contra los estudiantes, además de mantener vínculos con delitos relacionados al tráfico de drogas, sicariato y extorsión”, declaró el vocero policial, subcomisario Edgardo Barahona.

Las autoridades del Ministerio Público, la Fiscalía y la Policía Nacional informaron que continuarán con las investigaciones para capturar a todos los involucrados en este hecho.

