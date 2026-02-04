  1. Inicio
  2. · Sucesos

Bus interurbano colisiona con motocicleta y deja dos heridos en Soledad, El Paraíso

El percance vial ocurrió en la comunidad de El Tamarindo y obligó al traslado de los lesionados al Hospital del Sur, en Choluteca. Aún se investigan las causas del accidente

  • Actualizado: 04 de febrero de 2026 a las 19:06
Bus interurbano colisiona con motocicleta y deja dos heridos en Soledad, El Paraíso

Hasta el momento las autoridades no han brindado a conocer las identidades de las personas lesionadas.

Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- Un accidente de tránsito se registró este miércoles 4 de febrero en el municipio de Soledad, departamento de El Paraíso, dejando como saldo dos personas heridas tras una colisión entre un bus interurbano y una motocicleta.

El hecho ocurrió en la comunidad de El Tamarindo, cuando un bus de transporte interurbano impactó contra una motocicleta en la que se movilizaban dos personas, quienes resultaron con diversas lesiones producto del fuerte choque.

De acuerdo con la información preliminar, los heridos son originarios de la aldea El Rodeo, del mismo municipio de Soledad, aunque hasta el momento las autoridades no han brindado a conocer sus identidades.

Asfura tras accidente en el que murieron 4 policías en Lempira: "Honduras honra su servicio"

Tras el accidente, los lesionados fueron auxiliados y posteriormente trasladados al Hospital del Sur, en la ciudad de Choluteca, donde reciben atención médica especializada debido a la gravedad de las heridas.

El bus involucrado cubría la ruta interurbana Tegucigalpa – Nueva Armenia – La Victoria – Guajiniquil, una de las más transitadas en la zona oriental del país.

Hasta ahora se desconocen las causas exactas que provocaron el accidente, por lo que serán las autoridades de tránsito quienes realicen las investigaciones correspondientes para determinar responsabilidades.

Identifican a los cuatro policías fallecidos en accidente vial en Lempira

Las autoridades afirmaron en las próximas horas ampliarán la información oficial sobre el estado de salud de los heridos y las circunstancias del percance.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias