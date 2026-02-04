Bus interurbano colisiona con motocicleta y deja dos heridos en Soledad, El Paraíso

Tegucigalpa, Honduras.- Un accidente de tránsito se registró este miércoles 4 de febrero en el municipio de Soledad, departamento de El Paraíso, dejando como saldo dos personas heridas tras una colisión entre un bus interurbano y una motocicleta.

El hecho ocurrió en la comunidad de El Tamarindo, cuando un bus de transporte interurbano impactó contra una motocicleta en la que se movilizaban dos personas, quienes resultaron con diversas lesiones producto del fuerte choque.

De acuerdo con la información preliminar, los heridos son originarios de la aldea El Rodeo, del mismo municipio de Soledad, aunque hasta el momento las autoridades no han brindado a conocer sus identidades.