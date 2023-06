Asesinan a un hombre y luego le sacan el corazón en Olanchito, Yoro

Sumado a esto, no conformes con matarlo, los asesinos utilizaron armas blancas para sacarle el corazón a su víctima y llevárselo consigo.

“A él lo hirieron y se vino para abajo a quedar aquí donde esta familia, supuestamente auxiliándolo ellos y abusaron de la casa”, comenzó explicando la acongojada madre del occiso.

“Yo no los vi porque no puedo hablar, solo vi dos nomás, pero quiénes eran no le puedo decir”, agregó la mujer para luego especificar que los autores tenían puesto pasamontañas.