Policía captura a dos asaltantes tras varios atracos en la capital

Tegucigalpa, Honduras.- Dos jóvenes, cuyos rostros quedaron grabados en videos de cámaras de seguridad de varios negocios de la capital, cuando cometían asaltos con violencia, fueron capturados por agentes de la Dirección Policicial de Investigaciones (DPI). Uno de los afectados de los actos delincuenciales, interpuso la formal denuncia ante la DPI; y luego de ello iniciaron los trabajos de investigación para tratar de localizar a los dos delincuentes; el último de los atracos se dio la noche del miércoles 29 de abril. Los capturados responden a los nombres de Óscar René Manzanares Beltrand, alias "Parlantillo", de 25 años de edad, originario del Distrito Central (DC), con domicilio en la colonia Centroamérica Oeste, y Denis Ariel Murillo Sierra, apodado "El Diablo", de 35 años, residente en la aldea El Escanito, municipio de El Porvenir, Francisco Morazán.

El actuar delictivo de los dos arrestados quedó registrado en al menos tres negocios de esta ciudad, sin embargo, sólo uno de los afectados interpuso la formal denuncia, en la que adjuntó el video como prueba del asalto que sufrió en su propiedad.

La captura tuvo lugar en la colonia El Carrizal, al norte de Comayagüela, en las cercanías de la terminal de buses de la ruta del transporte urbano de esa zona de la capital.



Los hechos

El miércoles 29 de abril del presente año, a eso de las 8:50 de la noche, los dos sujetos ingresaron a una farmacia ubicada en la colonia Kennedy, y tras entrar, encañonaron al dependiente, llevándose 25 mil lempiras producto de las ventas y un teléfono celular valorado en más de siete mil lempiras; luego salieron con rumbo desconocido.