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Asaltaban y huían en un vehículo: caen cinco personas por robo en San Pedro Sula

Cuatro hombres y una mujer fueron los detenidos por despojar de sus pertenencias a las personas en el transporte público de San Pedro Sula. Les decomisaron un arma y objetos robados

  • Actualizado: 20 de marzo de 2026 a las 16:36
Asaltaban y huían en un vehículo: caen cinco personas por robo en San Pedro Sula

Las cinco personas fueron capturadas en flagrancia en el barrio Lempira de San Pedro Sula. Varias de las víctimas presentarán la denuncia para seguir con el caso.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- Investigados por una serie de asaltos cometidos en diferentes sectores de San Pedro Sula, Cortés, cuatro hombres y una mujer fueron capturados en las últimas horas.

A raíz de esas denuncias ciudadanas, elementos de la Unidad Metropolitana de Policía Número 5 (UMEP-5) ejecutaron un operativo para aprehender a los forajidos, dedicados al asalto de pasajeros en unidades de transporte público.

La acción policial se ejecutó en el barrio Lempira, entre la ocho y nueve avenida, octava calle, luego de una denuncia ciudadana que alertaba sobre un grupo de individuos que se movilizaban en una camioneta, tras haber perpetrado un asalto a un bus de ruta urbana en el barrio El Benque.

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La ágil reacción de los agentes permitió ubicar al vehículo sospechoso y proceder a la detención en flagrancia de los ocupantes, quienes no pudieron sustentar la procedencia de una diversidad de artículos que tenían en su poder y que, según las autoridades, eran producto de los robos a mano armada que habían cometido.

Decomiso de evidencias

De acuerdo con las investigaciones iniciales, los detenidos ya venían siendo señalados por su presunta participación en hechos delictivos similares en San Pedro Sula, desde hace varios meses.

Durante el procedimiento se les decomisó un arma de fuego tipo revólver, calibre 38, con serie ilegible; varias objetos que habrían sido robadas a las víctimas; un vehículo tipo camioneta, marca Ford Escape, color gris, sin placas, en el cual se movilizaban luego de cometer los robos.

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Las autoridades indicaron que al menos cuatro personas afectadasinterpondrán la denuncia formal ante el Ministerio Público. Los detenidos fueron remitidos al Centro Integrado, para continuar con el proceso legal.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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