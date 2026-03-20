Asaltaban y huían en un vehículo: caen cinco personas por robo en San Pedro Sula

Tegucigalpa, Honduras.- Investigados por una serie de asaltos cometidos en diferentes sectores de San Pedro Sula, Cortés, cuatro hombres y una mujer fueron capturados en las últimas horas.

A raíz de esas denuncias ciudadanas, elementos de la Unidad Metropolitana de Policía Número 5 (UMEP-5) ejecutaron un operativo para aprehender a los forajidos, dedicados al asalto de pasajeros en unidades de transporte público.

La acción policial se ejecutó en el barrio Lempira, entre la ocho y nueve avenida, octava calle, luego de una denuncia ciudadana que alertaba sobre un grupo de individuos que se movilizaban en una camioneta, tras haber perpetrado un asalto a un bus de ruta urbana en el barrio El Benque.