Capturan a dos presuntos miembros de banda que asaltaba buses en ruta de San Pedro Sula

De acuerdo con información preliminar, los sospechosos estarían vinculados con la banda conocida como “El Mudo”, grupo señalado de aprovechar los momentos en que los autobuses circulan con gran cantidad de pasajeros para intimidar a los usuarios y despojarlos de sus pertenencias.

San Pedro Sula, Honduras.- Dos hombres fueron capturados en el eje carretero CA-4 tras ser señalados como presuntos integrantes de una estructura delictiva dedicada a cometer asaltos en unidades del transporte urbano que cubren la ruta entre San Pedro Sula y Cofradía.

Las investigaciones apuntan a que los individuos presuntamente utilizaban armas de fuego y artefactos explosivos, entre ellos granadas de fragmentación, con las que amenazaban a las víctimas para obligarlas a entregar dinero, celulares y otros objetos de valor, generando temor entre los pasajeros.

Los detenidos fueron identificados como un hombre de 29 años, originario y residente en Ocotepeque, quien según el reporte oficial sería miembro activo de las Fuerzas Armadas de Honduras y estaría asignado al 3er Batallón en Naco, Cortés; y un joven de 23 años, originario de Comayagua y residente en el sector La Fortaleza, Cofradía, Cortés.

Durante el procedimiento se les decomisó un arma de fuego tipo escopeta, una pistola y dos granadas de fragmentación, las cuales serán sometidas a los análisis correspondientes como parte del proceso investigativo.

La detención fue ejecutada por agentes de la Unidad Metropolitana de Policía #6 (UMEP-6) en el marco del Plan “Barrios y Comunidades Seguras”, tras trabajos de vigilancia e inteligencia desarrolladas en la zona. Los sospechosos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para continuar con el proceso legal por los delitos de porte ilegal de arma de fuego permitido, porte ilegal de municiones, fabricación y tráfico de explosivos y asociación para delinquir.