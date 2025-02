Acusan a policías por permitir que asaltantes se les escapen en Choloma

En ese sentido, el subinspector Gerson Denis Sánchez Gómez y los policías Onnier Alexander Barahona Martínez, José Gabriel Flores Guillén y Ariel Eduardo Hernández Mejía se encargaron de la aprehensión de sujetos.

Según las investigaciones de la Agencia Técnica de Investigación Crimina (ATIC), tras detener a los individuos, en la madrugada del sábado los oficiales comenzaron a trabajar en el informe para posteriormente remitir a los sospechosos a la fiscalía de turno.

Para ello, dos de estos policías quedaron a cargo de la custodia de los presuntos asaltantes, mientras los otros se encargaron de tomar las declaraciones y llenar las actas.

No obstante, otro policía informó a eso de las 6:00 a.m de ayer sábado que los hombres capturados ya no se encontraban en la estación policial. Tras las indagaciones internas, se constató que los detenidos no se encontraban bajo vigilancia.