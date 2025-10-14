Anciano muere atropellado por un "rapidito" en bulevar Los Próceres

Tegucigalpa, Honduras.- En la madrugada de este martes -14 de octubre- un anciano de 77 años de edad murió al ser atropellado por un autobús "Rapidito" en el bulevar Los Próceres de Tegucigalpa.
La víctima fue identificada como Santos Dionisio Barahona, quien falleció a pesar de los esfuerzos de los médicos para salvar su vida tras la embestida.
Según información preliminar, el conductor del autobús con registro 0318 perdió el control del vehículo, lo cual provocó que se subiera a la acera y atropellara al hombre de la tercera edad, residente de la colonia La Fraternidad.
Los testigos del incidente relataron que Barahona quedó debajo del bus, siendo auxiliado por socorristas para trasladarlo hacia el Hospital Escuela, pero a los minutos se confirmó su deceso.
El conductor del "rapidito" fue detenido por agentes de la Policía Nacional para fines de investigación, con el fin de determinar si se trató de un homicidio accidental o una muerte por imprudencia.
Niños mueren en choque en Omoa
El pasado 13 de octubre, dos menores de edad perdieron la vida al sufrir una terrible colisión entre una camioneta y un mototaxi en el municipio de Omoa, Cortés.
Las víctimas mortales fueron Sebastián Serrano, de ocho años de edad y estudiante de tercer grado, y su prima Daira Serrano, nueve años y quien cursaba el cuarto grado.
Según los testigos, el conductor de la camioneta fue quien provocó el fatal accidente al impactar con la mototaxi en la que se transportaban siete niños, incluidos los fallecidos.
Además, aseguraron que el chófer de la camioneta junto a su novia huyeron del lugar, mientras los niños agonizaban por el dolor y eran auxiliados con la esperanza de salvar sus vidas.
También detallaron que la camioneta era prestada, siendo el propietario de esta detenido por las autoridades policiales.
El resto de menores que estuvieron en el fatal accidente fueron son los escolares Noah Serrano (hermano gemelo de Sebastián), Karla Camila Martínez Serrano. Eylin Serrano, Dilcia Denise López, Iker Martínez Redondo y Chistopher Osiel Banegas Contreras.