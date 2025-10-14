Anciano muere atropellado por un "rapidito" en bulevar Los Próceres

Tegucigalpa, Honduras.- En la madrugada de este martes -14 de octubre- un anciano de 77 años de edad murió al ser atropellado por un autobús "Rapidito" en el bulevar Los Próceres de Tegucigalpa. La víctima fue identificada como Santos Dionisio Barahona, quien falleció a pesar de los esfuerzos de los médicos para salvar su vida tras la embestida.

Según información preliminar, el conductor del autobús con registro 0318 perdió el control del vehículo, lo cual provocó que se subiera a la acera y atropellara al hombre de la tercera edad, residente de la colonia La Fraternidad. Los testigos del incidente relataron que Barahona quedó debajo del bus, siendo auxiliado por socorristas para trasladarlo hacia el Hospital Escuela, pero a los minutos se confirmó su deceso. El conductor del "rapidito" fue detenido por agentes de la Policía Nacional para fines de investigación, con el fin de determinar si se trató de un homicidio accidental o una muerte por imprudencia. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Niños mueren en choque en Omoa