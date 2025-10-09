De comerciante era cadáver carbonizado en accidente en Jesús de Otoro

De un comerciante era el cadáver de un hombre que sufrió un accidente vehicular en Jesús de Otoro, el pasado martes 7 de octubre.
Santos Omar Montoya Reyes, de 47 años, quien era comerciante individual, era la víctima del trágico accidente.
Se conoció que Santos se dedicaba a la venta de joyería.
Al momento del accidente, según detallaron, el hombre estaba viajando para vender su mercadería.
Sin embargo, perdió el control de su vehículo y terminó impactando contra un árbol que lo hizo salirse de la calzada.
Luego del impacto, el vehículo tomó fuego y en cuestión de minutos se consumió en su totalidad.
Las personas que estaban en el lugar intentaron salvar al hombre que estaba atrapado en el amasijo de hierro.
Sin embargo, debido a la intensidad de las llamas, las personas que se acercaron no lograron salvarlo.
Varios miembros de los bomberos llegaron al lugar para sofocar las llamas y poder sacar el cadáver, pero ya era demasiado tarde.
El cadáver de Santos fue trasladado hasta la morgue. Este jueves su cadáver fue entregado a sus familiares, quienes le dieron cristiana sepultura.