De comerciante era cadáver carbonizado en accidente en Jesús de Otoro

Un comerciante murió carbonizado el pasado martes 7 de octubre en Jesús de Otoro. Aquí los detalles de este caso

  • 09 de octubre de 2025 a las 17:24
De comerciante era cadáver carbonizado en accidente en Jesús de Otoro
1 de 10

De un comerciante era el cadáver de un hombre que sufrió un accidente vehicular en Jesús de Otoro, el pasado martes 7 de octubre.

 Foto: Cortesía Cuerpo de Bomberos | Captura de videos | redes sociales
De comerciante era cadáver carbonizado en accidente en Jesús de Otoro
2 de 10

Santos Omar Montoya Reyes, de 47 años, quien era comerciante individual, era la víctima del trágico accidente.

 Foto: Cortesía Cuerpo de Bomberos
De comerciante era cadáver carbonizado en accidente en Jesús de Otoro
3 de 10

Se conoció que Santos se dedicaba a la venta de joyería.

 Foto: Cortesía Cuerpo de Bomberos
De comerciante era cadáver carbonizado en accidente en Jesús de Otoro
4 de 10

Al momento del accidente, según detallaron, el hombre estaba viajando para vender su mercadería.

 Foto: Cortesía Cuerpo de Bomberos
De comerciante era cadáver carbonizado en accidente en Jesús de Otoro
5 de 10

Sin embargo, perdió el control de su vehículo y terminó impactando contra un árbol que lo hizo salirse de la calzada.

 Foto: Captura de video
De comerciante era cadáver carbonizado en accidente en Jesús de Otoro
6 de 10

Luego del impacto, el vehículo tomó fuego y en cuestión de minutos se consumió en su totalidad.

 Foto: Captura de video
De comerciante era cadáver carbonizado en accidente en Jesús de Otoro
7 de 10

Las personas que estaban en el lugar intentaron salvar al hombre que estaba atrapado en el amasijo de hierro.
De comerciante era cadáver carbonizado en accidente en Jesús de Otoro
8 de 10

Sin embargo, debido a la intensidad de las llamas, las personas que se acercaron no lograron salvarlo.

 Foto: Captura de video
De comerciante era cadáver carbonizado en accidente en Jesús de Otoro
9 de 10

Varios miembros de los bomberos llegaron al lugar para sofocar las llamas y poder sacar el cadáver, pero ya era demasiado tarde.

Foto: Captura de video
De comerciante era cadáver carbonizado en accidente en Jesús de Otoro
10 de 10

El cadáver de Santos fue trasladado hasta la morgue. Este jueves su cadáver fue entregado a sus familiares, quienes le dieron cristiana sepultura.

 Foto: Captura de video
