¡Desgarrador! Velan restos del menor muerto en accidente de Omoa

Completamente destrozada y sin poder comprender aún lo que está pasando, se encuentra la familia de Sebastián Serrano. Sus restos están siendo velados en su casa.
El velorio se lleva a cabo en San Marcos, Omoa, en una humilde vivienda, donde su madre y familiares pidieron a las autoridades no llevarse el cuerpo del pequeño.
Familiares cercanos y compañeros de Sebastián llegaron hasta el hogar para apoyar a la familia.
Algunos vecinos se solidarizaron con la familia Serrano y llevaron algunos víveres.
Los compañeros del menor llegaron hasta la vivienda donde está siendo velado para poder despedirse del pequeño.
El fatal accidente se registró a eso de las 12:00 del medio día, cuando 7 menores, todos familiares, se subieron a una mototaxi que los llevaría a sus hogares.
En el camino impactaron de frente contra una camioneta color blanco, haciendo que todos los menores salieran expulsados de la unidad.
Todos los pequeños fueron trasladados de emergencia a un hospital en Puerto Cortés, donde el primero en fallecer fue Sebastián.
Unas horas más tarde, se confirmó la muerte de Dayra Siloé Serrano, estudiante de cuarto grado y quien se conoció sería prima de Sebastián.
Los demás menores siguen siendo atendidos, se conoció que uno de ellos tuvo que ser puesto en coma para poder salvarle la vida. Hasta el momento se desconoce el actual estado de ellos.