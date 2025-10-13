  1. Inicio
¡Desgarrador! Velan restos del menor muerto en accidente de Omoa

Sumidos en un profundo dolor, los familiares de Sebastián Serrano, uno de los niños que murió en un fatal accidente entre una mototaxi en Omoa, Cortés, se encuentra velando al menor en su casa

  • 13 de octubre de 2025 a las 18:08
Completamente destrozada y sin poder comprender aún lo que está pasando, se encuentra la familia de Sebastián Serrano. Sus restos están siendo velados en su casa.

 Fotos: Yoseph Amaya | El Heraldo
El velorio se lleva a cabo en San Marcos, Omoa, en una humilde vivienda, donde su madre y familiares pidieron a las autoridades no llevarse el cuerpo del pequeño.

 Foto: Yoseph Amaya | El Heraldo
Familiares cercanos y compañeros de Sebastián llegaron hasta el hogar para apoyar a la familia.

 Foto: Yoseph Amaya | El Heraldo
Algunos vecinos se solidarizaron con la familia Serrano y llevaron algunos víveres.

 Foto: Yoseph Amaya | El Heraldo
Los compañeros del menor llegaron hasta la vivienda donde está siendo velado para poder despedirse del pequeño.

 Foto: Yoseph Amaya | El Heraldo
El fatal accidente se registró a eso de las 12:00 del medio día, cuando 7 menores, todos familiares, se subieron a una mototaxi que los llevaría a sus hogares.

 Foto: Yoseph Amaya | El Heraldo
En el camino impactaron de frente contra una camioneta color blanco, haciendo que todos los menores salieran expulsados de la unidad.

 Foto: Yoseph Amaya | El Heraldo
Todos los pequeños fueron trasladados de emergencia a un hospital en Puerto Cortés, donde el primero en fallecer fue Sebastián.

 Foto: Yoseph Amaya | El Heraldo
Unas horas más tarde, se confirmó la muerte de Dayra Siloé Serrano, estudiante de cuarto grado y quien se conoció sería prima de Sebastián.

 Foto: Yoseph Amaya | El Heraldo
Los demás menores siguen siendo atendidos, se conoció que uno de ellos tuvo que ser puesto en coma para poder salvarle la vida. Hasta el momento se desconoce el actual estado de ellos.

 Foto: Yoseph Amaya | El Heraldo
