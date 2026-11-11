Al menos 60 detenidos dejó operación ejecutada a nivel nacional por la Policía

Tegucigalpa, Honduras.- Un total de 60 detenidos fue el resultado de múltiples operaciones ejecutadas por diferentes unidades de la Policía Nacional (PN), ejecutadas a nivel nacional, en el marco del Plan de Seguridad Escudo de Honduras. Entre los detenidos figuran 21 presuntos integrantes de maras y pandillas, ahora denominadas asociaciones terroristas, y además, 39 personas vinculadas a delitos graves, como asesinato, narcotráfico y violación, extorsión y delitos sexuales. De los capturados destaca William Gerardo Flores Zúniga, alias "Chuky", supuesto integrante de la Pandilla 18, quien, de acuerdo con las investigaciones policiales, mantenía atemorizados a los habitantes de Valle de Ángeles, Francisco Morazán. Fue capturado en la colonia Nueva Suyapa, en la capital. Las operaciones contra estas bandas delictivas también se extendieron hasta el sector El Kilómetro, en Choloma, y en Santa Cruz de Yojoa, ambos municipios del departamento de Cortés.

Otros arrestos

Otro arresto se registró en el municipio de Mangulile, en el departamento de Olancho, donde fue capturado un presunto integrante de la Mara Salvatrucha MS-13, quien se habría ocultado en esa zona tras huir de la ciudad San Pedro Sula, debido al asedio de las fuerzas de seguridad del Estado. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse De igual manera, aprehendieron a un miembro de una estructura criminal en el municipio de Sabá, departamento de Colón. Por su parte, las acciones de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) permitieron dar con la detención de un miembro de la banda Los Berríos, un menor de 17 años de edad, en el municipio de Santa Ana. Este está vinculado con el asesinato de Walter Alexander Triminio Vásquez, de 19 años de edad, hechos ocurrido en la colonia 28 de Marzo, el 14 de abril de 2026.