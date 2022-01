Las duras condiciones a las que se pudo enfrentar Angie Peña en altamar

ISLAS DE LA BAHÍA, HONDURAS.- La desaparición de Angie Samantha Peña (22) ha generado preocupación y consternación entre sus familiares, amigos y el resto de la población hondureña, pues de un momento a otro, lo que estaba planeado para convertirse en las mejores vacaciones de su vida, terminaron por volverse una odisea, de manera literal.



La joven originaria de Tegucigalpa viajó con familiares hasta la bella isla de Roatán, en Islas de la Bahía, en el Caribe hondureño. Ahí recibió el año nuevo, disfrutando de la arena blanca y del agua cristalina que ese destino paradisíaco ofrece. El 1 de enero salió en compañía de su hermana a bordo de motos acuáticas y luego desapareció.



Desde ese día se libran intensas búsquedas por aire y agua para dar con su paradero, pues se teme que pudo haber sufrido un naufragio, aunque sus familiares también consideran la posibilidad de que haya sido raptada, por lo que han comenzado a solicitar que se realice su búsqueda de forma terrestre hasta hallarla.

Sin embargo, las autoridades de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) aseguran que no cesarán hasta cubrir todas las rutas por las que pudo haber sido arrastrada la joven turista, pues aunque ya han recorrido varias zonas, quieren seguir "peinando" el mar.



Andy López, subcomisionado de Copeco para la zona insular, aseguró, en entrevista con Noticieros Hoy Mismo, que una vez en altamar Angie pudo haberse enfrentado a dificultades que van desde el mal tiempo hasta el manejo de la moto de agua que había alquilado en la playa de West Bay.

"Al salir de las condiciones de la Bahía de West Bay la situación cambia muy rápidamente, en la bahía usted tiene olas de dos pies, pero si se aumenta 200 metros tiene olas de hasta 6 pies, entonces esto genera que si no tiene usted el expertiz necesario en un jet sky, podríamos romper una ola, pero la moto se levanta", comenzó detallando.



A criterio de López, Angie "pudo haber golpeado una ola y perdido el control, pudo haber quitado la llave de la moto y se apagó, no recuperar la moto, la misma moto la pudo haber golpeado... varias circunstancias se pudieron presentar y esto lo digo porque yo he andado haciendo este tipo de actividades y genera el expertiz necesario. Si nosotros hacemos el deporte en aguas más calmas es totalmente diferente", detalló.



Según explicó, las condiciones de ese 1 de enero eran "totalmente desfavorables, había viento, había corriente y esto pudo haber generado un accidente".



En las últimas horas, la búsqueda fue ampliada hasta aguas internacionales, en las costas de Guatemala y Belice, siendo este último país en donde en otras ocasiones han sido desviados náufragos hondureños, según recordó López.

